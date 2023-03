La puerta violeta

Otro 8 de Marzo que pasamos divididas cuando más unidas y unidos deberíamos estar, porque yo siempre incluyo a los hombres que comparten nuestra causa por la igualdad como parte importante de la lucha feminista.

Ahora que la derecha habla sin tapujos de gente de bien y que la ultraderecha vuelve a cuestionar derechos adquiridos como el derecho al aborto y siembra el término «feminazi» allí donde puede para cosechar en nuestra contra, andamos divididas, molestas, enfadadas, peleadas entre sí por la letra pequeña de todo.

Nos siguen matando por ser mujeres, nos siguen violando y maltratando. Todo nos cuesta el doble, estamos molidas de cuidar y trabajar; algunas, agotadas, son incapaces de romper techos de cristal y otras permanecen pegadas a suelos sucios y viscosos, explotadores y tiranos que les roban las ganas y la salud.

Falta tanto por hacer y es tan peligroso el panorama que pintan determinadas opciones, que deberíamos de tener la obligación de seguir unidas, entrelazadas por ese ideal grandioso de igualdad entre mujeres y hombres para construir un mundo más habitable.

Que la ley del ‘solo sí es sí’ es una avance inconmensurable para la mujer, por regular el consentimiento en las relaciones sexuales, es algo que nadie puede discutir; que la norma contiene fallos que hay que corregir, creo que tampoco.

Sobre la ley ‘Trans’ reconozco que puedo tener alguna duda en determinados apartados que ahora no vienen al caso, pero he escuchado a niñas y niños transexuales, a adolescentes, a jóvenes y puedo afirmar que claro que sí: ser hombre o mujer puede ser un sentimiento para mí tan válido como tener vulva o pene.

Nunca he entendido que la gente se oponga a los derechos humanos y civiles de los demás. Me parece mezquino y malvado.

¿Hay algo más apaleado, insultado, ridiculizado y maltratado por el machismo que una mujer trans? Algunas arriesgaron su vida durante el franquismo y lo han seguido haciendo en democracia en muchos casos abocadas a la prostitución con toda su violencia y todas sus vejaciones.

Así es que sí, ser mujer puede ser y es un sentimiento que deja a las mujeres a la intemperie de la más absoluta desprotección.

Sorogoyen se pintó las uñas de rosa, azul y blanco en la ceremonia de los Goya para «visibilizar al colectivo más machacado de la historia de la humanidad». Yo también lo creo.

No soy experta en políticas de género y ni siquiera conozco la ley ‘Trans’ en profundidad, pero deberá contener, si no lo hace, mecanismos para perseguir fraudes en el cambio de sexo registral y evitar casos como el sucedido en Escocia con Isla Bryson, o más bien Adam Graham, quien transicionó de hombre a mujer mientras esperaba juicio por dos casos de violación.

No rechazamos avances tan importantes como la Seguridad Social o el seguro de desempleo porque se pudieran cometer fraudes que se vigilan y se persiguen.

«A veces uno sabe de qué lado estar, simplemente viendo quiénes están al otro lado», decía mi querido Leonard Cohen y nosotras sabemos que lo que nos aniquila, nos borra y nos anula no es otra cosa que el patriarcado y el machismo.

Es tanto, tanto, lo que aún falta por hacer que no tendríamos que plantearnos otra cosa, a pesar de las diferencias, que seguir unidas, «erguidas frente a todo»

Ahora, están violando a nuestras hijas en manada, atiborrados de porno violento y de furia, como alimañas hambrientas y cobardes, mientras la misoginia cabalga de nuevo libre más protegida que nunca por el anonimato digital.

Pero es que, aunque aquí no fuéramos de mal en peor y hubiéramos logrado que todo fuera de color de rosa, de morado feminista -nada más lejos de la realidad-, no podríamos ni deberíamos olvidarnos de seguir unidas por nuestras hermanas en el mundo, por las valientes jóvenes melenas al viento en Irán, por las niñas envenenadas en sus escuelas o por las que ni siquiera pueden aprender a leer en Afganistán.

Tampoco podemos ignorar a todas esas mujeres que se ven obligadas a dejar a sus hijos e hijas, a sus mayores, para cuidar a otros ajenos a miles de kilómetros de su casa; a las que sufren el horror de las guerras sorteando abusos y violaciones o a aquellas tan desesperadas que son capaces de cruzar océanos en patera con sus bebés en brazos para tener simplemente un futuro.

Es tanto, tanto, lo que aún falta por hacer que no tendríamos que plantearnos otra cosa, a pesar de las diferencias, que seguir unidas, «erguidas frente a todo», para no rendirnos nunca, por nosotras, por ellas, por las que ya no están y por las que vendrán, por todas, por todos, porque el mundo siempre será un lugar mejor si la mitad de la población deja de ser discriminada por el simple hecho de ser mujer.

*Periodista