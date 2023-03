Todo grano hace granero

El pasado 26 de febrero, el célebre cocinero extremeño Antonio Granero, cara visible del proyecto político regionalista Juntos por Extremadura, difundió un vídeo de algo más de cinco minutos que merece ser comentado, sobre todo para quien no haya tenido la ocasión de verlo.

Vaya por delante que ni conozco personalmente a Granero ni tengo vinculación con el partido al que representa, por si los malpensados o malintencionados —más los segundos que los primeros— pretenden buscar ahí el modo de contradecir mis argumentos sin argumentos propios.

El mensaje que lanza el protagonista del vídeo va dirigido a «esta gente que se llama progre», lo que hace sencillo identificar el blanco de su denuncia. Porque eso es, justamente, lo que hace: una denuncia. Este es el primer elemento de interés, pues no está Extremadura sobrada de personas que, dando la cara, mirando a la cámara en este caso, se atrevan a denunciar lo obvio, no digo ya lo oculto.

Lo que Granero relata no es ninguna novedad, o no, al menos, para quien conozca de cerca las prácticas políticas del poder. El «Arguiñano extremeño» cuenta que, desde que ha entrado en política, sus entre 25 y 50 contrataciones anuales por parte de las instituciones públicas para diversos eventos, se han convertido en cero.

Explica con claridad «a lo que se dedica esta gente» («sinvergüenzas», los denomina): «En el momento que le sale alguno y le enseña los dientes, tratan de acabar con él, la única prioridad es que no tenga visibilidad, es que le cueste ganarse la vida». Lo certero de esta afirmación no es solo que sea verdad, sino que está expresada con tal claridad y contundencia, que, con seguridad, cientos, quizá miles de extremeños, se puedan sentir identificados.

El «modus operandi» de las organizaciones políticas que han venido siendo hegemónicas en España, o en sus regiones, es exactamente ese, y los que hemos militado en alguna de ellas lo sabemos perfectamente, sobre todo si no hemos formado parte de los serviciales equipos de bufones, monaguillos y palafreneros que engrasan sus maquinarias. Acierta de lleno el señor Granero, tanto en el fondo como en la forma de contarlo: la de un currante que ve cómo se pone en peligro su forma de vida a causa de un compromiso político incómodo para el poder.

Efectivamente, en las alcantarillas de los partidos se diseñan operaciones de «asesinatos civiles» contra quienes suponen un riesgo para el «statu quo»: si no lo puedo controlar, que no pueda moverse, que no pueda comunicarse, que no pueda casi respirar. En la tradición siciliana, y cualquiera que haya visto la serie «Los Soprano» lo entenderá, las muertes son físicas, aquí no —aunque algunas en España merecerían investigación—, seguramente porque es suficiente con la «muerte política».

A veces no es necesario llegar a tanto, porque la insidia constante tiene sus efectos, y Granero lo explica bien: «Llevo muchos años pasando mucha fatiga por culpa de gente como vosotros, por la sencilla razón de que no entro por el aro y de que no me pliego a la gente como ustedes, que nada más que entienden el éxito cuando va de su mano». Lo que ocurre es que la mayoría de la gente sí entra por el aro y sí se pliega, por miedo o por necesidad, y finalmente acaban contribuyendo a que parezca que todo va bien.

El vídeo de Granero es un grano pero serían necesarios cientos, miles de vídeos, porque el grano hace granero. No hace falta ser candidato de un partido político para hacerlo, ni siquiera tener relevancia social alguna. Bastaría con que todas las personas que han sufrido este tipo de acoso social y político lo contaran para que algo empezara a cambiar en Extremadura (y fuera de ella). El mayor cómplice de la violencia —y esto es una forma de violencia— es el silencio.

El desprecio con que el cocinero despide el vídeo («seguid disfrutando de la buena vida y cobertura que os da vuestro partido porque sin él no tendríais ni donde caeros muertos») coincide tan milimétricamente con el sentimiento de una gran parte de la ciudadanía, que hay que estar muy ciego o muy loco para no comprender lo que el abuso de poder está generando en una sociedad harta de que la maltraten.

*Licenciado en CC de la Información