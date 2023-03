Sobre el cimiento de la necedad no asienta edificio ningún discreto» escribía Miguel de Cervantes. Todos coincidiremos en ello, bueno, alguien no, no importa. Sobre el adjetivo discreto me detendré, el diccionario de la lengua española indica que dota de discreción, que incluye o denota discreción. De este sustantivo, sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar, don de expresarse con agudeza, ingenio y oportunidad; reserva, prudencia, circunspección. Desde luego, si tuviésemos que continuar enlazando las diferentes definiciones para obtener la certeza de la máxima y la elevásemos para compararla con la actualidad obtendríamos un análisis exacto de la necedad. No es ni ha sido discreta la anunciada moción de censura por Vox y defendida por Ramón Tamames. Si utilizásemos la misma técnica, en la de indagar en este caso la constitución del partido político y sus dirigentes así como la trayectoria personal y profesional de Ramón Tamames sería construir una concatenación de incoherencias que elevarían el edificio a conclusiones o mejor dicho a confusiones, eso sí, vestidas de frases de grandes personalidades como Ortega y Gasset o incluso bajo el mástil de la historia más aperturista y democrática de España. Todo un espectáculo, todo un carnaval, pero es simplemente la antipolítica más escabrosa. Eso buscan.

"La fortaleza del trabajo como el pilar que nos sostiene. Un trabajo discreto desde el gobierno de Extremadura. Nuestro edificio ¿Qué indican los datos económicos del país? ¿Qué nos dice la Unión Europea sobre la gestión de nuestro país? ¿Qué explicación real y honesta puede darse para la utilización de esa moción más allá de que es un instrumento constitucional? ¿Descontento para destruirla desde dentro? Que cada cual lo analice como entienda más oportuno. El Partido Popular no dice nada, se abstendrá. Dirá eso de: que sea lo que Dios quiera. No me sorprende, en Extremadura, durante estos últimos días hemos asistido a su silencio, al del Partido Popular, ante la realidad de la fábrica de diamantes sintéticos en Trujillo, la fábrica de cartonaje en Navalmoral de la Mata o el matadero de Zafra, donde ya podemos decir que de lo que aquí es, aquí se transforma y enriquece. Actualmente hay inversiones que suponen los 20.000 millones de euros en proyectos que ya están encima de la mesa y son una realidad en Extremadura. Hay silencio, mucho silencio, ojalá sea ese que es fruto de la reflexión y la enmienda ante tanto grito de mentira ante cada uno de esos proyectos. No quiero pensar que hubo malos deseos. Su negativa al trabajo parlamentario en estos últimos meses en la Asamblea de Extremadura requería otros esfuerzos. Extremadura hoy lidera el crecimiento de la producción industrial con un incremento del 24%. Un ejemplo de cómo le estamos dando la vuelta a las previsiones del Instituto Nacional de Estadística. Una vuelta que esta semana le hemos dado en Zafra también, el Complejo del Ibérico de Extremadura permitirá sacrificar 450.000 animales año y creará 200 empleos directos. El ministro Planas dijo de este complejo: «Es motivo de orgullo para el Gobierno porque es un proyecto de industrialización clave, para generar valor añadido y un ejemplo de colaboración de siete empresas». La fortaleza del trabajo como el pilar que nos sostiene. Un trabajo discreto desde el gobierno de Extremadura. Nuestro edificio.