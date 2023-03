Maestros y mandarines

Una de las mejores profesoras que tuve en la carrera, si no la mejor, fue María Isabel López Martínez, que impartía la asignatura de Teoría de la Literatura. Frente a la pesadez cronológica y cerrazón nacional de otras asignaturas, ella, con cada comentario de texto, desplegaba un abanico de relaciones (con las artes y la filosofía, con otras literaturas) que nos abrió un horizonte insospechado. No fui el único cautivado por su brillantez (en realidad aprendida de su maestro, Ricardo Senabre) y cuando se inauguró la licenciatura de segundo ciclo de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, hubo tres compañeras (Sara, Blanca y Silvia) que emigraron a esa nueva carrera, en lugar de proseguir con Filología Hispánica. La verdad es que las envidié un poco y admiré el paso que daban, pues esos estudios tenían un futuro incierto. Pero fue una decisión valiente y original la de crearlos: Cáceres se convertía así en la quinta ciudad en la que podía estudiarse esa carrera, junto a Madrid, Barcelona, Salamanca y Granada.

La verdad es que podría haber salido bien: se contaba con un plantel excelente, pues junto a la propia Maribel, estaban Enrique Santos Unamuno (bisnieto del escritor), Luigi Giuliani o César Nicolás, y aún podría haber sido más potente si hubiera retenido a especialistas extremeños tan prometedores como María José Vega o José Antonio Llera, hoy en las Autónomas de Barcelona y Madrid. Algunos dirán que no tenía sentido una carrera tan minoritaria aquí, cuando no la hay en Sevilla o Valencia. Quienes así piensan, solo muestran la catetería por la cual no destacamos en casi nada, y olvidan, o no saben, que muchas pequeñas ciudades alemanas o estadounidenses han destacado por sus universidades, y atraído así estudiantes de otros lugares.

Al final, la reconversión del Plan Bolonia, y la poca fe (de autoridades pero también de los estudiantes; tengo algún amigo que, pudiendo estudiar esa carrera aquí, prefirió hacerlo en Granada), extinguieron esa titulación. Qué se le va a hacer.

En cualquier caso, me han aflorado esos recuerdos y nostalgias leyendo el libro de Max Hidalgo Nácher, Teoría en tránsito, subtitulado “Arqueología de la crítica y la teoría literaria españolas de 1966 a la posdictadura” y publicado por la Universidad Nacional del Litoral, en Argentina, pero con distribución en España. Se trata de un recorrido impresionante de erudición y rigor, a cuya riqueza crítica no se puede hacer justicia en tan breve espacio, pero que resulta iluminador en cuanto a los límites que estos estudios han tenido en nuestro país. Después de leerlo se me han hecho evidentes las razones por las cuales había algo que, pese a la brillantez de aquellas clases de López Martínez, me suscitaba ciertos recelos, y era el conservadurismo que destilaban sus análisis.

Hidalgo muestra pormenorizadamente cómo, a lo largo de la larga dictadura, los aportes más innovadores de la teoría fueron filtrados por los mandarines de turno y así, Dámaso Alonso convirtió el estructuralismo en una prolongación descafeinada de una estilística cristiana arrobada ante lo inefable. Aparte de reivindicar el interés de lo que algunos han llamado “los años salvajes de la teoría” para desdeñarlos como pecadillos de juventud, Hidalgo muestra el papel de editoriales y teóricos argentinos (dos de ellos, Nora Catelli y Raúl Antelo, prologan y epilogan su libro) en la asimilación de los aportes más innovadores y ensalza la labor de dos islotes o aldeas galas en medio del sometimiento, a partir de los 80, al imperio de lo comercial: de un lado Julián Ríos, que reivindica una tradición distinta y cosmopolita, y de otro Andrés Sánchez Robayna, con la revista canaria Syntaxis, lugar de encuentro y traducción durante dos décadas.

*Escritor