Vasos comunicantes

La líder del PPextremeño aprovechó esta semana su intervención en el programa de televisión ‘La Noche’ del Canal 24 horas para constatar que no veta a nadie en un hipotético acuerdo post-electoral, incluido Vox que fue por lo que se le preguntó, pero que la violencia machista existe y se le llama por su nombre, al colectivo LGTBI se le respeta y nadie cuestiona a quién amar, los derechos conseguidos por las mujeres no van a retroceder ni un milímetro en lo referente al aborto y no está dispuesta a criminalizar la inmigración en un país y en una región en la que no seríamos lo que somos sin ella. La respuesta tuvo alguna que otra contestación en redes sociales, con críticas y alabanzas, hasta que el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Montero de Espinosa, entró de lleno en el asunto lanzando la siguiente frase: «Prueba de agudeza política: ¿de qué partido es esta candidata a presidir la Junta de Extremadura?».

Es obvia la estrategia de María Guardiola. Ir al centro y colarse incluso en el terreno tradicional de la izquierda. Sabe que en un feudo socialista como el extremeño o te atraes a parte de su electorado o vas derechito a la oposición. Es lo mismo que ya hizo su antecesor, José Antonio Monago, con alguno de sus planteamientos políticos;una derecha moderada en la que se lanzaban consignas como: «toda mujer tiene derecho a ser madre igual que nadie puede obligar a una mujer a serlo» o «las buenas ideas no tienen color político» o «la tierra para quien la trabaje». Posturas que, haciendo un poco memoria, le valieron para calificarle desde Madrid como el barón rojo del PP, algo que no le incomodaba e incluso él mismo fomentaba. No en vano, gobernaba con la abstención de Izquierda Unida, partido que llegó a elevar a la categoría de interlocutor preferente nada más y nada menos. Es la misma estrategia de Monago, una derecha moderada con consignas propias de la izquierda El problema de esta estrategia ahora es que existe Vox, un partido que en 2011 cuando ganó Monago ni se había fundado y, por tanto, toda la derecha estaba agrupada en el PP. Ahora se corre el riesgo de que moviendo al partido hacia el centro --o escorándolo incluso hacia la izquierda-- parte del electorado se sienta más cómodo con Abascal. Las formaciones políticas tienen vasos comunicantes donde los votantes fluyen de uno a otro sitio. Y si el PPtenía antes a Ciudadanos por el centro, ahora tiene a Vox por la derecha. Pero María Guardiola juega con ventaja. Sabe que el ascenso del PP por la izquierda puede conllevar darle alas a Vox. Sin embargo, la formación de Santiago Abascal, de entrar en la Asamblea de Extremadura, no puede negociar con nadie más que con ella. Ni el PSOE, ni Ciudadanos si llega, ni por supuesto Podemos quieren saber nada de ellos. Digamos que el planteamiento en el que se mueve el PPextremeño es: vamos a intentar lograr un buen resultado en las elecciones del 28 de mayo que tiempo habrá después para conformar una mayoría con Vox o con quien sea. La ideología es muy importante en la militancia activa, son los que configuran un programa político y definen los criterios de un partido en aquellas cuestiones vitales de la sociedad. Pero luego está ese electorado general que no milita en ningún partido y que se mueve por derroteros de interés o simpatía con un determinado líder. Los dirigentes políticos, sean del signo que sean, lo saben y lanzan sus consignas sabedores de que son estos votantes los que determinan e inclinan la balanza en uno u otro sentido. Más tarde desde el poder ya se hará lo que se pueda y, si no, se lanzará el argumento de siempre, que uno quiere pero tus socios no te dejan. Al fin y al cabo el objetivo de todo partido es ganar. ¿No?