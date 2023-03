Ayuso, Alaska y Mario

Tezanos contra todos vuelve a dar vencedor al PSOE. Baja Feijóo y baja Podemos y todo en plena escandalera de los miembros de la coalición. La gente de bien de la derecha no lo entiende y la gente de bien de la izquierda estará cargándose de razón. La gente de bien más a la derecha y más a la izquierda no creo que estén esperando la moción que llaman de censura y es más bien de postura, pero todo puede ser. Una se perderá el espectáculo porque es muy de vergüenza ajena, aunque luego lo leerá en la prensa. Lo que no entiende es que, si las cosas son así y Sánchez tiene más que asegurada la reelección, cómo anda tan desesperada precisamente la prensa de izquierda que, cuando no abre la primera página con el recuerdo de hace treinta años de aquel amigo narcotraficante de los años mozos, lo hace con ataques a Almeida, ya por su salto ridículo ya por su deuda, el juicio de Camps o los restos del caso Kitchen. Aunque lo que verdaderamente le da juego es seguir presentando a Ayuso como la reencarnación de Cruella de Vil, Margaret Tatcher y Lady Macbeth, incitadora del odio y del rencor, que ya lo de tonta no les sirve.

Ahora, el periódico sumiso al poder filtra unas conversaciones de guasap para ponerla a caldo, como si no hubiera noticias bastante más trascendentes. Pero no. Lo que preocupa y mucho a cierta prensa a dos meses de las elecciones es que la presidenta de Madrid vuelva a arrasar porque se interpretaría como el primer paso para que la derecha sustituyera al fin a este gobierno dividido y tocado pero todavía no hundido. La consigna es, por tanto, acabar con Ayuso. Por eso tal vez, personajes como Jorge Javier, protagonista de una prensa que en mi modesta opinión nunca debería haber existido, utilizan su popularidad o lo que sea para conjurar también sus obsesiones. El mencionado presentador ha cargado con argumentos de víbora contra los otrora amigos del alma Alaska y Mario, entrañables personajes carentes de maldad a los que siempre he escuchado palabras amables sobre todo y todos. Y todo porque colaboran con Ayuso. Pues eso. *Profesora