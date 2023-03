Inteligencia artificial versus inteligencia humana

Una cuestión de gran actualidad y que está haciendo correr ríos de tinta, con opiniones diversas y en muchos casos irreconciliables, es la relativa a la inteligencia artificial (IA). Esto es, a la habilidad de un sistema informático para realizar tareas que normalmente desarrollan seres humanos. La IA engloba, por tanto, una serie de tecnologías que tratan de emular el comportamiento del cerebro o de los procesos cognitivos de la persona física. Sin embargo, no existe unanimidad sobre lo que es y lo que no es inteligencia artificial. Unos defienden una concepción antropocéntrica y hablan de sistemas informáticos que razonan y actúan como las personas, y otro sector se inclina por definirla como la capacidad de los sistemas electrónicos para razonar o crear bienes y servicios. Desde nuestro punto de vista, parece más aceptable esta segunda acepción, dado que en modo alguno podemos asimilar un ingenio informático con la persona humana.

El concepto de inteligencia artificial va cambiando con el paso del tiempo. Hace algunos años podríamos englobar en su concepto al proceso de una simple calculadora. En la actualidad solo podemos aplicar esta noción a los sistemas complejos de ordenación informática. De ahí que --como ha concluido un informe de nuestro Senado-- las nuevas tecnologías podrían estar desdibujando los límites entre el mundo físico y el virtual. En otras palabras, estamos cambiando la realidad.

Sin embargo, sobre algo tan trascendental para nuestro futuro, todavía no tenemos un régimen jurídico preciso, lo que deja en el aire muchas incógnitas. La Unión Europea está fijando las bases para su regulación, ya que se es consciente de que, para fomentar la innovación tecnológica y el progreso científico, es imprescindible garantizar una ventaja competitiva y un liderazgo tecnológico. En todo caso, la regulación normativa debe servir para alcanzar una IA que sea ética y respetuosa con los derechos humanos. Por esta razón, la UE pretende una regulación que sirva de cobertura a todos los países miembros a fin de evitar la fragmentación del mercado único.

En España, la Ley 15/2022 introdujo la primera regulación sobre el uso de la inteligencia artificial. Esta disposición normativa pretende seguir la senda de las iniciativas europeas y de la Carta de Derechos Digitales. Pero se trata de una regulación precaria y meramente voluntarista. No contiene reglas concretas de actuación, sino que se limita a diseñar líneas generales bajo ideas tan abstractas como «promover», «favorecer» o «priorizar» prácticas en el uso de los algoritmos involucrados en la toma de decisiones. No debemos olvidar que la cuestión es compleja. Por una parte, está el desarrollo del aspecto tecnológico, que deben fomentar los gobiernos. Pero no menos importante es la instauración de una ética que garantice la trasparencia, minimice el sesgo discriminatorio y proteja la dignidad de la persona.

Podemos fabricar máquinas tan inteligentes que sean capaces de diseñar y construir otras máquinas a su servicio. La IA puede investigar y hacer descubrimientos útiles para la humanidad. Las máquinas son aptas para crear obras literarias, artísticas y científicas, así como creaciones industriales susceptibles de ser patentadas. En este mundo real-virtual competirán personas y robots, y nos disputaremos los bienes y servicios producidos por los engendros mecánicos. Los problemas pueden llegar a extremos insospechados, tales como que se reconozcan derechos a los robots, se penalice el roboticidio e incluso puedan pleitear contra nosotros, de forma tal que hasta sea necesario crear tribunales especiales para resolver los litigios surgidos entre hombres y robots, y entre las máquinas inteligentes entre sí. Caminamos progresivamente hacia la llamada singularidad tecnológica; esto es, hacia el momento en que las máquinas superen el control y la capacidad intelectual humana.

Cuando las máquinas puedan superar nuestra inteligencia, ¿qué quedará en este mundo para los innovadores, emprendedores, artistas o escritores humanos? Hay un hecho incontestable: la persona estará por encima en lo que se refiere a originalidad y sello personal. El ingenio de un autor jamás podrán exhibirlo los artefactos. La IA identifica y aplica patrones y, hasta el día de hoy, debe copiarlos. Y aunque pueda crear patrones nuevos serán en base a combinaciones dadas por los humanos. Por otra parte, las máquinas nunca alcanzarán el carisma personal de un artista. El sello propio de un creador es su alma. Y el alma creadora es la única que puede transmitir emociones y sensaciones nuevas. Las emociones que sentimos cuando contemplamos un cuadro de Picasso o escuchamos a Mozart nunca las experimentaremos ante una composición creada por una máquina programada con patrones del pintor malagueño o del compositor austriaco. La originalidad genuina y la emotividad son patrimonio exclusivo del género humano.

*Catedrático de Derecho Mercantil (UEx)