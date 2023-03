Probando, probando

La campaña electoral va a ser una campaña de retruécanos, si los líderes continúan con sus juegos de palabras: «coalición/colisión» (Feijóo), «colisión/colusión» (Sánchez). Quienes escriban sus discursos, además de agudeza contra el adversario (no bastará con el insulto), de destreza para la demagogia (que no se note) y de sutileza con las promesas (sin exagerar), deberán echar mano de la retórica. No con el propósito de que el candidato se exprese con corrección, belleza y eficacia (retórica en sentido estricto) sino de que entusiasme. Se tratará del mejor juego de palabras.

El responsable sería el presidente del Partido Popular, que es el que dijo que «en España no hay un Gobierno de coalición: hay un Gobierno de colisión» (25 de febrero, Santiago de Compostela), hallazgo verbal contra los socios de gobierno a propósito de su enfrentamiento por la reforma de la ley del solo sí es sí, cuando los medios todavía se referían a «discrepancias» entre el Partido Socialista y Podemos, incluso los medios no afines al Gobierno. Es probable que antes de la reforma de esa ley únicamente hubiera entre ambos opiniones distintas, enfoques diferentes, pero nunca políticas opuestas, es decir, solo discrepancias, en efecto, como puede haberlas dentro de un mismo partido, y las hay. Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, se anticipó con su «coalición/colisión», que era más o menos obvia para cualquiera. Aunque lo importante nofue tanto su acierto en la definición como la delectación con que el auditorio recibió el juego de palabras. Así que no sería extraño que el secretario general del Partido Socialista, este sábado en el comité federal, hubiera probado suerte y, para comprobar el efecto de sus propios retruécanos, se haya referido a la diferencia entre el Partido Popular liderado por Pablo Casado, que votó en contra de la moción de censura de octubre de 2020 (presentada también por Vox, no cuesta nada recordarlo), y el liderado ahora por Feijóo, que mañana se abstendrá. Y es que la diferencia, según Pedro Sánchez, está en que «las relaciones de la derecha y la ultraderecha no son las mismas desde hace un año: de la colisión hemos pasado a la colusión». No son las mismas, léase bien. De la colisión, a la colusión. ¿Será que Sánchez, a modo de ensayo general antes de la campaña, ha usado el comité federal, un auditorio culto, por así decirlo, como banco de pruebas para su juego de palabras: «colisión/colusión»? Aunque no importa tanto si ese era el propósito como el que haya dejado más dos preguntándose qué coños significa «colusión». Sea como fuere, no ha sido la primera vez. Entre los retruécanos «coalición/colisión» de Feijóo y «colisión/colusión» del propio Sánchez ha habido otro juego de palabras, esta vez de Sánchez en calidad de presidente del Gobierno: «La patria no consiste solo en hacer patrimonio», dijo para criticar la decisión de Ferrovial de abandonar España, y solo porque «patria» y «patrimonio» tienen el mismo origen, pater, pero como lo tienen también «perpetrar» o «impetrar», por ejemplo. Está claro que aquí las palabras dan mucho juego y se hacen chistes hasta con los apellidos, como el que circula ahora con los Tamames y las Pames, es decir, el candidato de Vox para la moción de censura y la secretaria de Estado de Igualdad para la masturbación. *Funcionario