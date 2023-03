Buscando la primavera

Todos los años, un frío día de invierno, a finales de enero, coincidiendo con el aniversario del asesinato de un buen número de casareños por el franquismo, nos reunimos, gente de bien, para recordar su Memoria. Y lo hacemos muy cerca de la charca donde arrojamos flores con el brillo del rojo que iluminó sus vidas

Esta vez, quizás como un símbolo de búsqueda de luz, de esperanza y de permanencia de sus ideas, hemos realizado este homenaje, en una tibia mañana de marzo.

Es un buen momento para mostrar nuestro agradecimiento a los impulsores, a los promotores y a todos los que secundan esta iniciativa, que, entre otras cosas, hace cumplir las dos Leyes de Memoria Histórica y Democrática que están vigentes: la autonómica y la recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados.

Es tan bien un buen momento para ahuyentar las amenazas de la extrema derecha. Huelen con su presencia en las instituciones un deseo de perpetuar el odio anunciando su interés en que permanezcan presentes en nuestras vidas los símbolos que abrillantan la Dictadura.

De esta forma, manifestaba mi intención de no ser tibios en este sentido. Una buena muestra de prácticas se da en Casar de Cáceres. Pese a cualquier tipo de emponzoñar con polémicas y al igual que, a modo de ejemplo, les expuse con lo sucedido en el anteriormente conocido como Valle de los Caídos, la vida sigue y a mi juicio, de mejor modo. ¿O es que ha pasado algo porque se sacara a Franco del Valle de Cuelgamuros? Esas previsibles sospechas de que el mundo se acabaría, de que sería un desastre irremediable se han diluido en 4 días.

La resignificación, que no la destrucción de muchos de estos lugares, así como la mejora de las infraestructuras urbanas que les rodean, hacen que nuestras calles, plazas, bulevares… luzcan de mucha mejor manera. Nuestros jóvenes y la mayor parte de la ciudadanía lo ven mejor. Los damnificados por el opresor, obviamente se sienten reconfortados. Y aquellos que ruidosamente se oponen no vuelven a decir nada al ver que no es una demanda generalizada la vuelta al estado anterior.

¿Y detrás de todo esto que hay? Una defensa de los valores democráticos. Una identificación con unos referentes públicos que en momentos tremendamente difíciles de nuestra Historia fueron un modelo de identificación con sus actuaciones.

Por todo ello, es irrenunciable estar junto a ellos. Año tras año, Compartir el dolor de sus familias y esperar a que su siembra de resultados.

*Historiador