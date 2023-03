Vidas ejemplares (XXX): Cristina de Borbón y Grecia

Bautizada en el Palacio de la Zarzuela por el arzobispo de Madrid como Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad, Cristina de Borbón (nacida en 1965) es la segunda hija de los reyes eméritos, Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia y, por lo tanto, infanta de España.

Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (1989), realizó un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Nueva York (1990) y desarrolló prácticas en la sede de la UNESCO en París, en el área de Ciencias Sociales y Humanas (1991). Comenzó a trabajar en la Fundación La Caixa (departamento de programas culturales) el 08/10/1993; en 1998 pasó a ser coordinadora de programas de cooperación internacional para el Tercer Mundo.

El 04/10/1997 se casó con el balonmanista Iñaki Urdangarín Liebaert (n. 1968), que fue condenado el 17/02/2017 a seis años y tres meses de prisión, siete años y un mes de inhabilitación especial y una multa de 513.553,68€, por delito continuado de prevaricación, falsedad en documento público, malversación en caudales públicos, fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública. Fue el protagonista de la XXVIII entrega de nuestras «vidas ejemplares» (23/01/2023).

Aquel proceso se produjo en el marco del denominado «caso Nóos», nombrado así por el Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo. La infanta Elena era miembro del patronato del Instituto Nóos y copropietaria de Aizoon S.L., compañía directamente implicada en el caso.

Fue imputada en abril de 2013 porque existían «suficientes» indicios de que consentía «que su parentesco con S.M. el Rey fuera utilizado por su marido y por Don Diego Torres Pérez […] a sabiendas de que lo era para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como privilegiado por las Administraciones Públicas».

La Fiscalía General del Estado siempre fue contraria a la imputación y la Fiscalía Anticorrupción de Baleares incluso recurrió la decisión ante la Audiencia de Palma. La Casa Real declaró «absoluta conformidad» con el recurso. En mayo de 2013 la Audiencia Provincial levantó la imputación pero el 07/01/2014 fue imputada de nuevo por blanqueo de capitales y delito fiscal.

Defendida por Miquel Roca Junyent, ex secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña y uno de los siete «padres» de la Constitución, Cristina de Borbón declaró el 08/02/2014. Respondió 579 veces «no me consta», «no me acuerdo» o «no lo sé». A pesar de ser licenciada en Ciencias Políticas y máster en Relaciones Internacionales, afirmó no tener ningún conocimiento tributario, ni económico ni jurídico; llegó a asegurar que desconocía el «programa PADRE». El 17/02/2017 fue condenada a pagar 265.088€ por haberse beneficiado de los delitos de Urdangarín, pero absuelta del resto de la acusación.

En 2011 fue oficialmente apartada de la familia real y nunca fue restituida. Felipe VI revocó el ducado de Palma que ostentaba el 11/06/2015.

En septiembre de 2013, con el caso Nóos abierto y a punto de ser imputada por primera vez, trasladó su residencia a Ginebra (Suiza), donde continuó trabajando para La Caixa hasta 2020. Desde entonces se dedica en exclusiva a la Fundación Aga Khan, dirigida desde 1967 por el príncipe Karim al-Hussayni, imán de los ismaelitas chiitas, líder religioso islámico que se considera heredero directo del profeta Mahoma.

El instructor del «caso Nóos», el juez José Castro Aragón, declaró en el programa El Objetivo (La Sexta) (17/06/2018) que «el abogado de la infanta Cristina me quiso citar en una finca» y que «los letrados de la infanta Cristina no hacían nada sin consultarlo con el señor Horrach» (Pedro Horrach Arrom, fiscal del caso). El 22/11/2017 se presentó el libro «La pieza 25» (Pilar Urbano), donde el juez Castro afirma que Cristina de Borbón «no solo estaba en el ajo de la trama y sus enjuagues, sino que era la eminencia gris» y que así «lo plasmé en mis autos»; el libro habla de una «operación para salvar a la infanta».

En la actualidad Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina de Borbón disfruta de 23 distinciones honoríficas y ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión de la Corona de España.

*Liceciado en CC de la Información