Enfermos y presos

Llevo doce días ingresado en un hospital de Madrid, donde me cuidan con delicadeza maternal.

El sitio es acogedor, tranquilo, y los trabajadores que velan por nuestra salud son eficientes y amables. Pero no hay nada perfecto en esta vida, y este hospital no iba a ser la excepción. Resulta que al tercer día resucité un poco, y cuál fue mi sorpresa cuando me negaron la posibilidad de dar un paseo por el pasillo. Cuando pregunté por qué no podía hacerlo, me explicaron: «Es el protocolo».

"Sería más probable que me tocara el Gordo de Navidad o que me alcanzara un rayo en el campo a que enfermara de covid

He tratado por todos los medios de convencer a médicos y enfermeras de que me permitan caminar unos minutos diarios, para desentumecer los músculos. No ha habido suerte: he chocado una y otra vez contra el dichoso protocolo. «A mí me daría igual, pero los de arriba no permiten que los enfermos salgan de las habitaciones», me dicen, y no sé muy bien si «los de arriba» alude a la dirección, un comité de expertos, las instituciones médicas o seres divinos.

El protocolo covid manda, pese a que el virus esté en niveles mínimos, todos nos hayamos vacunado por partida doble o triple, y llevemos mascarillas (al menos en el hospital). Sería más probable que me tocara el Gordo de Navidad o que me alcanzara un rayo en el campo a que enfermara de covid. Y si así fuera, como ya me ocurrió dos ocasiones, me curaría sin grandes problemas con paracetamol y descanso.

Es un error mantener estos protocolos que se centran solo en sortear el virus, despreciando los efectos nocivos resultantes de encerrar a los enfermos en su habitación, a la manera de Ortega Lara o del Chapo Guzmán. (Por mi parte, sufro angustia y un terrible lumbago, fruto de la inactividad). Como suele decirse, «es peor el remedio que la enfermedad».

A quienes establecen estos protocolos habría que encerrarlos un par de semanas en una habitación de hospital. Así comprenderían lo insalubre que es convertir a los enfermos en presos.