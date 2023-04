Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto. Aunque para morir hay que nacer. Sigue siendo causa necesaria. Y nosotros no vamos a nacer.

Somos los 7.000 niños que le faltan a las aulas extremeñas este año.

Nadie nos traerá al mundo a nosotros. Hay mucha gente en el mundo. En nuestra tierra no tanta. Aunque no acaba ni empieza el mundo en Extremadura. ¿O sí?Para un niño sí. El mundo acaba y empieza donde están los que nos quieren. Los que nos cuidan. Los que nos alimentan. Nos basta. O nos bastaría, porque te recuerdo que no vamos a nacer. Y a nadie le importa.

Habrá 14.000 plazas escolares este año, 7.000 se quedarán vacías. En esta época en la que tanto tiempo dedicamos a los derechos de los colectivos, hay un colectivo que sin voz cada vez importa menos, el de los niños.

Estorbamos. Gastamos mucho y no producimos nada. Somos ruidosos. Lloramos sin motivo. Hacemos que te comas los macarrones fríos. No te dejamos ver Netflix. Ni dormir del tirón. Con nuestros gastos no te puedes permitir el viaje a Vietnam. Además, son dos semanas, ni lo pienses. Es normal que no nos quieran tener. ¿O sí quieren, pero no pueden?

Ese es el debate que debería ocuparnos y no se plantea. Por incómodo. Porque merece un debate sensato y moderado y los tiempos no invitan a ello. Quizá sea que hay que responder preguntas que preferimos obviar. Hasta que nos arrollen. Porque nos arrollarán. Porque una sociedad sin niños está condenada al fracaso y a su desaparición.

De nosotros no han hablado. Pero si de una niña. No ha nacido en Extremadura. Ha nacido en Miami. No la ha tenido su madre. O sí. En realidad, de ella no han hablado mucho. Más bien de su madre, o de su no madre, no lo sé, es un lío.

El caso es que todos los que hablaban estaban cargados de certezas y a nadie le he escuchado hablar de lo importante, que habrá una niña más en un país donde cada vez hay menos.

A ella que sí ha nacido le deseo que sea muy feliz. Y que tenga todo lo que necesita un niño. Que nada tiene que ver con lo que decían algunos de que no le faltará de nada solo porque su madre es rica. No. Tampoco esos aciertan.

Pero si creo que muchos de nosotros no naceremos por falta de recursos. Económicos, de tiempo o emocionales.

Hemos fracasado como sociedad cuando no somos capaces de poner en el centro a las familias. Del tipo que sean. No hace falta enumerarlas ahora. Esto no va de eso.

Les hemos fallado a todas. A la institución más antigua que tenemos y la que nos ha traído hasta aquí.

No hemos sido capaces de incorporar a las mujeres al mercado laboral sin que se resintieran las familias. Y tampoco hemos sido capaces de eliminar la brecha de maternidad (sí, la verdadera brecha es cuando ellas deciden ser madres).

No somos capaces de decir en público que cuando se eliminó la jornada partida en los colegios, la carga la soportaron las familias y sobre todo las mujeres.

Tranquilos maestros y maestras, no quiero que volváis a trabajar por las tardes.

Pero sí deberíamos estar teniendo este debate como sociedad y plantear soluciones para que los colegios volvieran a ser el centro de los barrios, de nuestros pueblos. Y sí, las clases por las tardes y las clases más cortas por las mañanas son mejores para todos.

No somos capaces de hablar de que no es normal un país en el que la pensión media crece mucho más que el salario medio. Y que eso perjudica a los que quieren tener niños. No somos capaces de hablar de que estamos comprometiendo el futuro de los pocos niños que habrá.

Y no. No queremos que nos tengan los que por decisión propia eligen no tener niños. Queremos que entre todos entendáis que el que aquellos que sí quieren tenernos, puedan hacerlo debería ser vuestra prioridad.

Porque si nosotros no nacemos el futuro será mucho más complicado.

El nuestro no, el vuestro.

*Portavoz de Ciudadanos en Extremadura