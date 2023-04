Un bebé no es un perro

No es justo, ni se debería poder, tener un hijo sólo para que nos haga compañía. Es un tremendo error de base. Pero si, además, a esa premisa le añadimos otros 'agravantes', como la edad avanzada, la vulnerabilidad emocional o la subrogación para lograr ser padres, es de cajón, que no contamos con buenos mimbres para un final feliz para todos; te llames o no Ana Obregón.

«Ya nunca volveré a estar sola», fueron las primeras declaraciones de la presentadora y productora en Instagram, tras conocerse la noticia de que se ha convertido en madre a través de un vientre de alquiler a los 68 años. Unas palabras egoístas, se miren como se miren. Aunque encierren una tragedia, retransmitida públicamente e indudablemente triste, que, sin embargo, no puede ser escusa ni argumento para pasarse por el forro, y a golpe de talonario, las leyes de la naturaleza y de los hombres. El asunto ha dado de sí lo que no está escrito. Y no es de extrañar, porque ha puesto en la palestra muchos temas actuales dignos de disección: los límites 'morales' de los avances científicos, la salud mental, la hipocresía y el doble rasero, la tendencia a 'politizarlo' todo y por supuesto, el capitalismo más salvaje. Porque ese 'melón' de cosificar a terceras personas para crear vidas, hace mucho que dejó de ser exclusivo de tramas de ficción como 'El cuento de la criada'. Aunque algunos se empeñen en 'maquillar' la parte dramática y pretendan reducirlo a una mera transacción, que se rige por las leyes de la oferta y la demanda. Está claro que hay 'mercado' para ello. Como también es evidente que, en la mayoría de los casos, a las mujeres que lo hacen, no les queda otra. O que hay gente tan desesperada por ser padres, que están dispuestos a lo que sea para conseguirlo. Todos son 'flecos', a los que hay que meterles la tijera más pronto que tarde. Pero qué pasa con el 'producto' en cuestión. ¿Cuáles son las perspectivas de vida de esa niña a la que su nueva 'mamá' ha colado en la portada del ¡Hola! nada más salir del hospital? Cuando el pasado miércoles vi a 'Anita, la fantástica', en su silla de ruedas con ella en brazos, los primeros nombres que se me vinieron a la cabeza fueron Pau y Christian, los hijos de Carmen Bousada. Aquella mujer gaditana que en 2006 dio a luz a gemelos a los 67 años, convirtiéndose en la madre más longeva del mundo. Y que, apenas dos años y medio después, cuando contaba 70, murió víctima de un tumor dejándolos huérfanos. Supimos, tras su defunción, que su sobrino se había 'hecho cargo' de ellos. Pero desde entonces, no ha trascendido qué ha sido de sus vidas. Una cosa es segura: no ha debido de ser fácil crecer sin su madre. Nunca lo es. Y por eso me parece un acto de egoísmo supino utilizar cualquier tipo de subterfugio para tener niños, cuando tenemos edad de ser abuelos. En nuestro país, aunque no hay una edad máxima para los tratamientos de fertilidad en el ámbito privado (en el público, sí, 40 años), la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) no recomienda estas técnicas a mujeres mayores de 50. Y las leyes permiten adoptar a un niño cuando se tienen entre 25 años y, como máximo, 45. Además, la diferencia de edad entre padres e hijos debe ser mayor de 16 años hasta un máximo de 45. Pero nada de eso ha parecido importarle a la actriz y bióloga, que en los últimos años ha sufrido tres duras pérdidas de sus seres más allegados, su hijo y sus padres, de ahí ese «nunca volveré a estar sola». En lo que no ha pensado, claramente, es en la soledad que le espera a esa criatura, que a ella le ha devuelto las «ganas de vivir». Los pronósticos más optimistas pueden asegurarle una madre a su lado, con más de 70 años en su niñez, octogenaria en su adolescencia. Y a no ser que 'la Obregón' se las apañe para volver a 'hacer trampas' y burlar a la muerte, todo apunta que se quedará huérfana y sola en el mundo, a los veintitantos. Pero al parecer, eso da igual, porque habrá cumplido su cometido de hacer la vejez de su 'dueña' menos solitaria. Ya es tarde, pero no estaría de más recordarle lo que ella misma le dijo a Risto hace poco: «No todo vale». *Periodista