Díaz, Yolanda

Sus razones tendrá Yolanda Díaz para haber restado protagonismo a la presentación de su candidatura, como prueba la fecha elegida, a saber, cuando España está de Semana Santa (no por santa, sino por semana) y el periódico lo leen únicamente quienes lo hacen, entiéndase.

No parece ser la discreción, desde luego, cualidad que Díaz siempre ha reivindicado y pedido (a los periodistas, sobre todo) y que ahora únicamente habría demostrado. Contrastaría esa discreción con la difusión dada durante dos años al anuncio de que sería candidata, ya fuera por «un proyecto de país», inicialmente, o para «reinventar el Estado de bienestar», como dijo el domingo.

Tampoco la conformidad, pese al tono institucional de su intervención, la falta de agresividad retórica (ay Vistalegre) y el indisimulado elogio a los logros de la coalición de gobierno. Puede que Díaz esté conforme con ser y seguir siendo ministra y vicepresidenta de Pedro Sánchez, pero no habría dicho lo que dijo: «Voy a dar un paso adelante: quiero ser la primera presidenta de España». De acuerdo, son esas cosas que se dicen cuando se sabe que eso es lo que se quiere oír, ocurre en todos los mítines, pero sin olvidar que Sánchez necesita a Díaz a su izquierda (de ahí el lío del ministro Félix Bolaños: «una izquierda a la izquierda de la izquierda del PSOE») y que Díaz necesitaba a Sánchez solo para formalizar su candidatura.

Tampoco parece que la ingratitud haya sido la causa, es decir, haber presentado la candidatura sin las exigencias de Podemos, al que tanto debería. Para desprenderse de Podemos (perdón, de Iglesias, que la hizo ministra y luego la eligió vicepresidenta), a Díaz le bastaron un par de consignas. La primera: «No estoy en deuda con nadie». La segunda, precedida de una cita de Rosalía de Castro («Yo soy libre. Nadie puede detener la marcha de mis pensamientos»), solo cabe interpretarla en clave feminista, además: «Yo no soy de nadie». Y no está de más recordar, a propósito de la ausencia de Podemos («ausentó su presencia», podría haber ironizado Díaz), que el proyecto de Díaz no es una organización política «en la que haya que sumar siglas», como ha dicho e insistido desde el primer día, sino un «movimiento ciudadano».

Así que las razones de Díaz para haber restado protagonismo a su candidatura presentándola en Semana Santa, si las hay, ella las sabrá. Salvo que la elección tenga que ver con su comunismo. O sea, un homenaje a Dolores Ibárruri, que escribió su primer artículo en Semana Santa, la de 1918, y que firmó con el pseudónimo de «Pasionaria», no porque fuera una «libertina sexual», sino por la flor «pasionaria», precisamente, llamada así, según el diccionario, «por la semejanza que parece existir entre las diferentes partes de la flor y los atributos de la pasión de Jesucristo».

* Funcionario