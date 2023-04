La urticaria

En estos días todo parece sencillo: estrenar algo el domingo, callejear buscando las procesiones, las túnicas planchadas, visitar las iglesias y las sagradas imágenes… Nadie mira con mala cara, nadie esboza un gesto de burla ni pone en duda la fe, o más bien su expresión pública. Creyentes haciendo acto de fe y no creyentes disfrutando de las tradiciones populares sin tener que justificarse.

Desde hace tiempo, y ya no sólo, como cabría esperar, desde un determinado sector político y social, se ha generalizado poner en tela de juicio todo lo que tenga que ver con la moral cristiana; se cuestiona el valor de la vida, se hace burla de la “mojigatería” de su defensa, se tildan de antiguas sus ideas sobre la familia o de atrasados a quienes ponen sus esperanzas en las manos de Dios. Es cierto que en gran medida la responsabilidad es de los propios cristianos, que viven su fe de manera silenciosa, medrosa y privada, como si se pudiese separar lo que se cree de lo que se hace, como si los actos no debieran estar guiados por las convicciones. Pero también existe, entre los que dicen ser aconfesionales, un profundo desprecio anticristiano y anti tradiciones españolas. No anti religiosas, porque no muestran el mismo desdén hacia los budistas, los judíos o los musulmanes, ni de broma. De hecho, algunas de estas confesiones les parecen muy atractivas, progresistas y respetables. Porque es lo cristiano, y no lo religioso, lo que les provoca urticaria. Y son las tradiciones españolas las que les incomodan, porque abrazan sin pudor Halloween y al gordito de rojo navideño o felicitan efusivamente el Ramadán.

La fe es, sin duda, un regalo no al alcance de todos, pero más allá de la burla debería despertar la envidia, porque saberse en manos de Dios ayuda a encontrar consuelo y refugio hasta en los momentos más complicados. Si quieren que les diga la verdad, me produce más risión la capacidad de algunos de creerse el centro del universo, o de entregar todo su patrimonio moral a las manos codiciosas de una ideología que busca la sumisión absoluta, la negación del milagro de la vida o la relatividad del ser humano según su valía productiva.

Así que estos días levanten la cabeza y proclámense cristianos si lo son. Pero el resto del año, incluso cuando voten, vivan también en concordancia con ello, no sea que al final su papel sea el de fariseos y hagan como quienes pretenden sustraer a Cristo de sus vidas, entre desprecios y burlas, sin caer en que, precisamente a eso, a las burlas y los desprecios, está más que acostumbrado desde hace más de dos mil años. Nada nuevo.

*Periodista