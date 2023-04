Yolanda Díaz, víctima postrera de Pedro Sánchez

Escribo mientras se prepara el gran acto político en el que Yolanda Díaz, por fin, anunciará lo que todo el mundo sabe hace meses: que será candidata a la presidencia del Gobierno en diciembre. Se preguntará el lector por qué no espero a que termine el acto para comentarlo. Es sencillo: no hace falta.

Sobre todo, porque es un acto fallido en sí mismo, intrínsecamente, por dos vías. Una, porque pretende dar una noticia que no es noticia (ya todo el mundo sabe que Díaz sería candidata). Dos, porque la única noticia que puede dar es mala: la ausencia de Podemos, el partido de donde viene Díaz, el principal y más grande de los que potencialmente la apoyarían.

El acto tampoco es afortunado por el momento elegido —tanto ha esperado la gallega que casi no quedan fechas buenas—, apenas dos semanas después de que fuera ungida por Pedro Sánchez en el transcurso de la moción de censura con Ramón Tamames como candidato. El presidente del Gobierno la eligió como portavoz del ala no socialista del Gobierno, desplazando a las líderes de Podemos.

Sería injusto e impreciso decir que el futuro de Yolanda Díaz está escrito por la tinta tóxica del sanchismo, porque, como ya he escrito en este mismo espacio (10/05/2022 y 20/02/2023), ella misma arrastra suficientes errores, vicios, defectos y traiciones ideológicas y políticas, como para necesitar empujones desde fuera.

Sin embargo, a nadie puede escapársele los arrumacos que Díaz y Sánchez se dedican mutuamente desde hace meses, y no solo en lo personal —el lenguaje no verbal resulta extraordinariamente elocuente—, sino, sobre todo, en lo político, donde mantienen un idilio incomparable, incluso, al que pueda unirles con sus propias organizaciones (¿qué organizaciones?).

Esta alianza personal y política emula los combates de boxeo en los que los dos contendientes se abrazan para no caer al suelo. Son enemigos naturales porque sus votos vienen del mismo sitio, pero si quieren sobrevivir no les queda más remedio que agarrarse fuerte. En este caso, además, han de hacerlo aparentando que es amor verdadero y no interesado.

Para más inri, todos estos problemas escenográficos se complican si pensamos que una de las banderas de Díaz es el feminismo, cuando resulta que su liderazgo en 2021 fue una designación digital del hombre Pablo Iglesias, y su impulso actual una gracia del hombre Pedro Sánchez. Dejar que los tiempos de su carrera política los marquen los hombres que la acompañan no parece muy consecuente con su discurso, aunque ciertamente eso a estas alturas es lo de menos, porque casi nada de lo que hace y dice resulta consecuente.

Lo peor de todo es que Díaz parece muy poco inteligente. A estas alturas, no haber entendido aún la naturaleza de Pedro Sánchez coloca a cualquiera en el estrato intelectual más bajo de los posibles. Si todavía no se ha dado cuenta de que allá por donde pasa Sánchez no vuelve a crecer la hierba, es que no cuenta con los rudimentos mínimos exigibles a quien aspira a ejercer un liderazgo político.

Bajo las pisadas del caballo de Atila han fenecido desde Alfredo Pérez Rubalcaba —y, con él, todo el PSOE anterior al sanchismo—, hasta Pablo Casado —su última víctima, por el momento—, pasando por toda la militancia crítica del PSOE —expulsada de la organización o reconvertida en dócil rebaño—, así como líderes propios (Tomás Gómez, Susana Díaz, Eduardo Madina y un largo etcétera) y ajenos (Albert Rivera, Pablo Iglesias y hasta Juan Carlos I). Como acertadamente dijo Arturo Pérez-Reverte, Sánchez «matará» a Felipe VI si eso es necesario para satisfacer su enfermiza e infinita ansia de poder. O emperador, o nada. O yo, o el caos.

Así que, teniendo en cuenta que estamos —bajo metáfora baloncestística— en los meses de la basura de la carrera política de Pedro Sánchez, es imperdonable que Díaz se sienta tan cálidamente confortable en el abrazo del oso que la convierte en víctima postrera, quizá póstuma, de su jefe en Moncloa.

Se me dirá que no tiene opción. Y es verdad. Que la «izquierda» española está sentenciada desde 2017 lo he escrito muchas veces ya. Pero habría formas más honrosas de caer que bajo las coces de Atila Sánchez.

