De alforjas y viajes

Pues sí, se acercaba el 4 de abril y con ello la publicación en el DOE de la convocatoria de elecciones autonómicas y como aventuraba, el anuncio de medidas estrellas no podía hacerse esperar, y tanto se ha esperado, que ni instrucción ni decreto, ni pacto ni acuerdo, con la misma mismidad las mejoras para los centros educativos debiera ser ahora una verdad. El problema es que sin instrucción ni decreto, sin pacto ni acuerdo, las mejoras, aunque con voluntad, carecen de legalidad, más allá del deseo de una santa voluntad a la que de momento Rayuela da veracidad, pues no son veinticinco sino veintidós el máximo de alumnado en tres años a matricular.

Menos da una piedra, que diría un particular, incluso yo mismo, si de veinticinco me tuviera que ocupar, y en eso, quitándome el sombrero, debo reconocer que el beneficio de la calidad de la enseñanza debe ser lo primero, mejor veintidós que veinticinco, aunque hubiera preferido que la medida no rimara con la conocida de acervo popular y por eso me explico.

Si se limita la matricula del alumnado a veintidós, ningún centro podrá inscribir en régimen ordinario a más alumnado, por lo que exceptuando a alguna localidad, hecho posible aunque puntual, donde sólo exista un centro público con tal número de alumnos en tres años, difícilmente se desdoblará aulas o se incrementará un docente en una ya existente por falta de espacio. En una gran población, si se limita la ratio a veintidós para matricular, sólo significará el desvío de tres alumnos a otros centros sin matrícula máxima y que quizás teniendo quince, que sería el número ideal, pasan a dieciocho o a veintidós si me apuran, y eso sin contar la posibilidad muy real de que pasen a engrosar las matriculas de centros concertados. La feliz idea, que repito no está mal ‘per sé’, porque por algo se empieza, ha causado gran expectación mediática incluso entre el profesorado, pero creo que no muy bien meditada a efectos prácticos y sí muy bien pensada en régimen económico y recursos. El impacto mediático supera con creces los beneficios, al menos para el profesorado. Si se hubiera implementado en toda Infantil, debido al derecho de permanencia en centro, quizás sí hubiese aumentado la plantilla de docentes este curso, pero al ir la medida año tras año y progresivamente, el número de docentes a ampliar por esa bajada de ratios será realmente ridículo y en tres años, apurando al límite, inexistente.

En definitiva, una bajada de ratios que implique un aumento digno de docentes y una atención digna al alumnado de la etapa de infantil hubiera sido en régimen ordinario quince, o si me apuran veintidós para Primaria y como mal menor de entre dieciocho y veinte para Infantil. Bajar a veintidós, en Infantil de tres años, es como darle un caramelo a quien tiene hambre, y eso sin contar la posibilidad que finalmente des de comer a quien menos te lo esperas.

Además, cierto es, se rebajan las horas de docencia directa, se crean puestos en centros incompletos o pocas líneas y algunos asuntos más, que no curarán pero te dejan a un paso de la UVI, aunque muchos esperábamos el paso previo a planta, porque para el alta por desgracia quedan muchos 28 de mayo que celebrar.

Concluyendo, para estas alforjas no hacía falta tanto viaje, que pareciera lo mismo pero no lo es.

*Presidente de ANPE Cáceres