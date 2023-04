Un recalentamiento ¿global?

Los precios de los activos inmobiliarios están cayendo en nueve de las principales economías del mundo. En algunos casos, en picado. El ejemplo más evidente es Reino Unido, donde el debate radica en hasta dónde llegará el nivel del ajuste. Su prensa, propensa al dramatismo en titulares, habla ya de ‘crash’. Los datos, más ecuánimes, dicen que las valoraciones en el mercado residencial llegarán a declinar más de un 12% (20 acumulado) en poco más de un año.

Ni de lejos es un caso único: Eurostat advertía de un descenso del 1,5% en el sector inmobiliario de la Unión Europea, sólo en el último trimestre de 2022, 15 de los 27 países miembros sufrían la corrección de precios en las viviendas, un ránking liderado por Suecia, Dinamarca y Alemania (15, 6,5 y 5%, respectivamente).

En Estados Unidos, cuya economía se está comportando --aparentemente-- de forma errática, mezclando señales positivas y negativas al mismo tiempo, el ajuste en el precio de las viviendas ha sido tímido hasta ahora. Conviene recordar que tras el pánico bancario del pasado mes, que forzó a la Reserva Federal y al gobierno a una contundente actuación, se escondía el crédito inmobiliario vinculado al mercado de oficinas. El desplome de la actividad en oficinas tras la pandemia, consecuencia del teletrabajo, funcionó como el canario en la mina de los bancos más agresivos en sus políticas de crédito inmobiliario.

Negar el recalentamiento del mercado inmobiliario solo lo hacen ya quienes tienen un interés activo en que no se produzca. Para entender esta coyuntura se hace necesario no sólo fijar la atención en la tendencia, claramente negativa, sino con perspectiva.

Parte del ajuste tiene su base en el período ‘pandémico’. La mayor tasa de ahorro derivada de los confinamientos (no casualmente, más estrictos en los países occidentales) y el ‘dinero barato’ animaron a muchos a invertir en ladrillo. Creció el apetito por activos reales en un entorno de oferta inferior al ritmo de la demanda, creando una suerte de ‘mini burbuja’ en la que muchos apostaban a un crecimiento sostenido del valor (les sonará, seguro).

Esta subida está descontada y superada, de modo que las correcciones son ya una destrucción de riqueza. No acaba aquí: un deterioro en el cuadro macroeconómico se traduce en un riesgo directo para las economías familiares. La inflación y el encarecimiento de las condiciones crediticias son dos pinzas que ahogan.

Para muchos el ciclo inmobiliario es el ‘ciclo’ de la economía. Al menos, se da una correlación muy alta entre crisis inmobiliaria y recesiones económicas. Tiene sentido: aunque el peso directo en la economía de la construcción y rehabilitación se ha enfriado tras el terremoto subprime (4-5% del PIB en la mayoría de las economías occidentales), si ampliamos la foto (alquileres, suministros, auxiliares) esa tracción sube exponencialmente.

Además, para la gran mayoría de la población el coste de la vivienda es el mayor gasto del presupuesto mensual. Determina su marginal al consumo, su capacidad de gasto. Y no pocos propietarios ven el crecimiento en el valor en su vivienda, que puede ser pasajero, como una suerte de ‘crédito’ adicional. El consumo representa más de dos tercios de nuestras economías, así que la sensibilidad al inmobiliario es notoriamente alta.

El sector inmobiliario sufre. Con la (dolorosa) experiencia del crack de 2008 aún reciente es normal que nos hagamos dos preguntas: ¿Implica esto un armagedón financiero? ¿Qué nos dice de la evolución de la economía y sobre un posible efecto contagio?

El sector privado y, especialmente, el bancario, están en mejores condiciones que en 2008. En España, como en todo el entorno UE, las políticas de riesgos de los bancos han acrecentado la resistencia a las turbulencias en el inmobiliario. Las regulaciones sirven para reducir la exposición a este tipo de activo bancario, así que la posibilidad de un accidente se aleja. El balance del Santander, por ejemplo, refleja menos de un 4% de riesgo de crédito en el inmobiliario. Existe más liquidez y menor apalancamiento.

Los mercados a nivel global ya conocen estos escenarios y se descuentan dentro de la opción (más bien probable) de una recesión. Un apocalipsis financiero vinculado al sector inmobiliario (‘cisnes negros’ aparte) no aparece en el horizonte.

Lo que no resta para que a nivel doméstico hayan más incertidumbres que certezas. España sigue siendo un ‘país de propietarios’, la alternativa del alquiler siempre se ha vinculado a la idea de un gasto superior a la hipoteca. En esa concepción ha pesado --mucho-- la década larga de tipos de interés ultrabajos. Financiar a un 1-2% era un regalo. Pero envenenado: con tipos variables las tornas podían cambiar, algo que muchos descontaban que no ocurriría. No ha sido así.

Una subida de un punto más en el euribor encarece una hipoteca media en el rango de 150-200 euros al mes por cada cien mil de deuda. Sumen la inflación por el alimentario y es fácil ver el impacto.

La subida de tipos provocará, desde luego, una menor demanda en el residencial, lo que llevará los precios abajo en 2023. Muchos deberán refinanciar o vender a un menor precio. Sin contar con un repunte de la morosidad, un incremento del desempleo o una inflación descontrolada en el ultimo semestre de este año. Todo un círculo ‘viciado’ que requerirá la atención de unos bancos centrales que no pueden castigar con su política monetaria las economías personales sin influir en el conjunto de la economía.

*Abogado, experto en finanzas