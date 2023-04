'Tamamitos'

Pasada y digerida la moción de censura de Tamames, solo queda un mensaje y un aprendizaje verbalizado perfectamente por Aimar Bretos en una ecuación que bien haríamos todos en aplicarnos: «La capacidad de darnos cuenta a tiempo de que estamos haciendo el ridículo, tiene que ser siempre superior a nuestra vanidad», porque «si eso falla, estamos perdidos». En esta conjura de los necios en la que a veces vivimos, con unos egos hipertrofiados que se exhiben sin pudor en redes sociales, sería necesario aplicar esa regla en la vida para que nadie pueda cuestionarse, como muchas veces pensamos y decimos unos de otros, qué necesidad había de colgar esa foto, de mostrar tanta intimidad o de exhibir lo tremendamente encantados que estamos de habernos conocido.

Cuando era adolescente y empezó a gustarme el cine, solía imaginar mi rostro melancólico o risueño en la pantalla con una música de fondo que me gustase, como una especie de canto a mí misma que también pudiese acallar mis complejos. Eso lo veo ahora materializado a diario en «reels» de personas adultas en Instagram en un ejercicio de exhibicionismo que, he de reconocerlo, me suele causar malestar, porque lo que en el fondo me transmite es un «yoísmo» que tengo la sensación de que se sitúa en las antípodas de la autoestima.

Aunque no suelo comulgar con el refranero, ese «dime de qué presumes y te diré de qué careces», suele reflejar a veces muy bien la ostentación en redes sociales, sobre todo cuando conoces la realidad de las personas y sabes a la perfección que todo responde a un simple postureo, que el ser se sitúa a kilómetros luz de lo que se pretende aparentar.

Como canta Joaquín Sabina, hay «ruido mentiroso», «ruido incomprendido», «ruido insatisfecho» y hasta «silencioso ruido» y todo esa gama suele escucharse bien a través de la ventanita del móvil, en ese «ruido empedernido» que muchas veces nos tiene absortos y que no nos deja escuchar el ruido del mar, el de la vida. Siempre pienso que en todo alardeo hay ese «ruido acomplejado» del que también habla Sabina, precisamente por ese afán excesivo de necesitar ser admirado, aunque en los «tamamitos» parezca justo lo contrario, dado el engreimiento con el que se muestran.

Tal es el caso de un tipo que conozco, que se tiene en tal altísima consideración y siempre se cree tan henchido de razón, que es capaz de contarte que se enfadó con su mujer por gastarse 20 euros para ir al funeral de un primo, como si su miserable tacañería fuese en realidad una virtud. A él, como a Ramón Tamames, le suele fallar la ecuación de la vanidad y el ridículo, en su caso, además, agudizado por un «sabelotodismo» repleto de tanta soberbia como ignorancia.

Se ha prestado a protagonizar un esperpento de moción con la extrema derecha por puro narcisismo

En otro ámbito, mucho más comprensible, está esa exposición que suelen realizar los patitos feos que creen haber evolucionado a cisnes o los que asumen que la belleza no es su fuerte y te cuentan y recuentan, sin el más mínimo decoro, como los demás caen rendidos a sus pies por una inteligencia y agudeza sin igual. También están los «carguillos» que se muestran como si estuvieran muy por encima del secretario general de Naciones Unidas, el exhibicionista de amigos o de vida social que en el fondo refleja una tremenda soledad o aquel que deja de ser generoso en cuanto se promociona con su generosidad.

Aunque la vanidad es un sentimiento del que no se libra nadie y todos somos en mayor o menor medida vanidosos, es necesario mantenerla siempre a raya en cualquier momento de la vida para no llegar a cruzar nunca la línea de la memez y la bufonada arrogante, para no ser carne de meme, de los públicos que recorren internet y de los privados que circulan por los grupos de WhatsApp y de los que sus protagonistas nunca llegan a enterarse. Esa es una de las grandes enseñanzas que al final nos deja el catedrático de Economía, historiador y político Ramón Tamames, que cuando tenía 47 años y era comunista presentó una enmienda en el PCE para exigir un límite de edad para liderar el partido a los 65 años; y que ahora, con 89, se ha prestado a protagonizar un esperpento de moción con la extrema derecha por puro narcisismo.

Por eso, para no situarse nunca en el ridículo, además de tener siempre en cuenta la ecuación de Bretos, tampoco habría que olvidar jamás que que el verdadero significado del latinajo «vanitas» o «vanitatis» es el de cualidad de lo vano, de lo hueco, de lo vacío, por lo que dice mucho de nosotros y nunca nada bueno.

* La autora es periodista