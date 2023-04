En la presentación de Sumar, Yolanda Díaz presentó su candidatura en sentido estricto, es decir, se presentó a sí misma como candidata a la presidencia del gobierno, allá por diciembre, sin las medianías de las autonómicas y municipales, ahora en mayo. O sea que Sumar, dicho con propiedad, es una candidatura vacía.

De momento.

Nadie entendía (porque se entendía perfectamente) qué quería decir Díaz cuando decía que Sumar no iba a ser «una suma de siglas». Bueno, tampoco se entendía qué era «un proyecto de país», otro de sus hallazgos verbales, ni en qué consistía «ensanchar la democracia», el más llamativo. Aunque la denominación era Sumar, no se trataba de sumar en el sentido de amalgamar otras izquierdas, sino de emulsionar otra izquierda distinta de las izquierdas oficiales: eso es lo que se entendía, más o menos. La sorpresa, no en forma de decepción, desde luego, fue que en la presentación de Sumar se vieron las siglas de Ada Colau (Catalunya en Comú), Mónica García (Más Madrid), Joan Ribó (Compromís), Rita Maestre (Podemos) o Alberto Garzón (Izquierda Unida), además de las de Carla Antonelli (ex PSOE) y de Íñigo Errejón (ex Podemos). Pero lo importante no es que al acto de presentación acudieran celebridades de la política con sus siglas, sino que Sumar es «un movimiento ciudadano».

De momento.

Aún no se le puede reprochar ambición a Díaz por no concurrir a las elecciones autonómicas y municipales de mayo (¿con qué candidatos?), es decir, por aspirar solo y directamente a la presidencia del gobierno. Pero podrá exigírsele, se le está exigiendo ya, si va a apoyar a Unidas Podemos o al Partido Socialista, ahora que todavía no puede pedir el voto para sí misma. Puede que a ninguno, puesto que es líder de Sumar y, como ella, Sumar no es de nadie ni está en deuda con nadie, como dijo en su presentación. Pero, tratándose de una neutralidad imposible, la situación es incómoda, porque Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, la ha aupado políticamente, y mucho, pero ella, moralmente, se debe a Unidas Podemos, de la que es parte.

De momento.

Por los sondeos, que no dicen la verdad pero tampoco mienten, se sabe que Sumar, ya en mayo, va a restar votos al Partido Socialista y a Podemos. Y las elecciones autonómicas suelen anticipar el resultado de las generales. Lástima que Sumar deba aspirar solo a la presidencia del gobierno porque no puede presentarse a las elecciones autonómicas, o al revés, que no deba presentarse a las elecciones autonómicas porque solo puede aspirar a la presidencia del gobierno. Pero en la presentación de Sumar quedó muy claro. A saber: Sumar es únicamente Díaz.

* Funcionario