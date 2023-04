Si no fuera por el dineral que nos cuesta y porque estarían todos los días (aun más) dando la turra en los medios, yo pediría que hubiera elecciones todos los años. Para empezar, por mantener bien activo el músculo de la sonrisa de muchos candidatos; no hay nadie más sociable sobre la Tierra que un político haciendo campaña. Desde besar niños, ir a los mercados de abastos, posar con los trabajadores de la limpieza… todo se les hace bueno por contentar a los electores, por parecer más humanos y cercanos. Que luego llegarán a sus casas y se frotarán fuerte con estropajo, porque la mugre del populacho es muy contaminante y no quieren volver a ser pueblo ni durante un minuto, pero el rato no se lo quita nadie.

También lo haría por los plazos y las prisas. ¿Saben de esas obras que llevan paradas tres años y de pronto, como por arte de magia, van a ritmo de remero en Ben-Hur? Calles que se asfaltan en un pispás, ayudas que se aprueban, permisos que se agilizan… Supongo que ver peligrar la silla agudiza el ingenio hasta límites impensables, porque a la postre les va el nivel de vida en ello, ya que les aseguro que pocas empresas privadas pagarían a ciertos personajes los sueldazos de los que disponen gracias a nuestros impuestos. Que lo de la declaración de bienes tendría que hacerse con una foto de las de Antes y Después, como en los anuncios de operaciones de estética. Antes, de mercadillo, Después de Carolina Herrera. Antes, en Vallecas, Después, en La Finca, y así con todo. Todo se les hace bueno por contentar a los electores, por parecer más humanos y cercanos Quizás lo que más gracia me hace son las promesas. Porque son capaces de jurarte que si les votas van a poner todo su empeño en cambiar tu vida. Que van a mejorar el empleo, bajar la cesta de la compra, darte ayudas por todo, desgravarte… ahora, no antes. Porque algunos llevan décadas gobernando y no. Pero justo ahora, justo antes de las elecciones va a ser que sí, ‘a ésta es, valientes’, y sólo les falta asegurarte que darían un riñón por ti si fuese necesario. Y vaya si lo hacen. Lo del riñón, pero en sentido contrario, que mantener al ingente número de políticos (más bien personas viviendo de la política) nos cuesta a todos un riñón o los dos. Sobre cambiar la vida tampoco engañan, lo que ocurre es que no es la tuya la que buscan mejorar, sino la suya, y a ser posible para siempre, porque parece mentira la maña que se dan para ir saltando de cargo en cargo; si le pusieran el mismo empeño en buscar la prosperidad común viviríamos en un país que de verdad ‘no lo iba a conocer ni la madre que lo parió’. Así que sí, por mí elecciones y renovación de plantilla cada año, y cuenta de resultados y de productividad y hasta goles marcados. Eso se le exige a los trabajadores en el resto de puestos ¿no? Pues lo mismo. Y el que no, de vuelta a su trabajo fuera de la política. Ay, maldita sea, que la mayoría… * Periodista. @merbaronam