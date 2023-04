Candidaturas

La proximidad de la celebración de comicios de cualquier índole siempre trae consigo una cierta dosis de incertidumbre y tensión que se ve reflejada, en primer lugar, en los aparatos y la militancia de los partidos políticos. Porque, antes de realizar críticas, defender la gestión o presentar propuestas ante la ciudadanía, hay que configurar las listas con los candidatos y equipos que concurrirán a las elecciones. Y ese es uno de los momentos clave para la gente que se implica en el desarrollo de la acción política en un pueblo o ciudad, en una región o una nación. La importancia de ese proceso la conocen las personas que han participado de la vida interna de cualquier formación política y también quienes contemplan con atención, en su condición de observadores externos y a través de las informaciones que trascienden a la prensa, cómo se van desencadenando los acontecimientos.

Un buen candidato y un buen equipo pueden sumar o restar al caudal de voto estable que riega unas u otras formaciones políticas meramente por lucir unas siglas. De hecho, las caras visibles que prestan su imagen y tiempo a uno u otro proyecto pueden revertir tendencias demoscópicas bajistas e insuflar potencia electoral a un determinado proyecto o incluso hundir las buenas expectativas de un partido en estado de gracia. El caso es que, para empezar, cuando se anuncian los equipos y candidatos que representarán a unas siglas en el escaparate electoral ya comienzan a producirse sinsabores en los descartados y alegrías en los seleccionados. Porque los partidos y cabezas de lista manejan con desigual acierto estos procesos, e igual que, en ocasiones, pilotan con templanza y certeza la delicada toma de decisiones, también yerran, abren heridas incurables y provocan estropicios difícilmente enmendables. Uno de los errores más comunes se produce cuando deciden optan por hacer borrón y cuenta nueva, arrasando como Atila y prescindiendo de golpe de todo un grupo de personas que trabajaron por un proyecto.

Otra de las equivocaciones habituales es actuar de modo totalmente opuesto, es decir, acomodarse y no promover ningún cambio. Los partidos de gobierno tienen menos problemas a este respecto, porque el pegamento del poder y la pleitesía canina ante quien manda son capaces de unir hasta lo más diferente y fragmentado. Pero las formaciones que han desempeñado labores de oposición, y especialmente aquellas que tiene expectativas de futuro inciertas, lo tienen mucho más complicado, porque hay demasiada gente a la que contentar y, previsiblemente, no tantos puestos para asignar. Probablemente, la mejor estrategia pasa por valorar el mérito y contemporizar un poco, por huir de una política de tierra quemada pero sin permanecer rígidos e inamovibles, de modo que la renovación no sea una revolución pero tampoco catatonía. Pero, claro, para actuar así y armar equipos de ese modo hay que tener seguridad en uno mismo, en el proyecto que se defiende, liderazgo, generosidad y un carácter verdaderamente conciliador. Y todo esto, por desgracia, no abunda en el panorama político actual.

*Diplomado en Magisterio.