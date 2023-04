Crónica de nos-otros

Dicen que nadie es profeta en su tierra, y el dicho sigue conservando su validez a pesar del terruño-centrismo actual fomentado por las instituciones autonómicas, provinciales y locales. A la hora de la verdad, se premia lo previsible y a los quedabienes, y se mira con desconfianza a quien resulta demasiado crítico, inconformista, imprevisible. Me parece que ello está de fondo en el aún escaso reconocimiento de la obra de Julio CésarGalán (Cáceres, 1978), que cuantitativa y cualitativamente resulta indiscutible (más de una veintena de libros, sobre todo de poemas y ensayos, pero también teatro, antologías en México o Argentina, incluso una traducida al francés) pero al que por ejemplo nunca se ha invitado a ninguna de las aulas literarias de la región (mientras invitan a autores con un libro o dos) y su nombre brilló por su ausencia en saraos como el curso sobre literatura en Extremadura, celebrado en Zafra hace dos años, o en el reciente FILE.

La obra de Galán ha ido creciendo a un ritmo vertiginoso (tan prolífico que, supongo, es una ofensa para quienes paren con dolor una obrita cada diez años), multiplicado por sus heterónimos, en una poética que alcanza ahora su expresión más amplia en el libro Crónica, crítica y muerte de un heterónimo. Otredad, exégesis literaria y epigonalidad poética, firmado por su heterónimo Óscar de la Torre, y publicado en Trea.

El libro se divide en tres partes. La primera, “Testimonio de las transmutaciones”, explica la génesis de sus heterónimos: de la sensación al sentimiento, y de este al pensamiento. Luis Yarza vino de la necesidad de fe en lo sagrado; su opuesto, Pablo Gaudet de lo jovial, la broma y el hedonismo; y Jimena Alba de la nostalgia por la juventud perdida. ¿Y el indomable Óscar? Pues de la independencia (o más bien la soberanía, en el sentido que le da Georges Bataille), liberado de ataduras familiares o laborales, añorada por su creador. La segunda parte, “Apuntes para una crítica utópica” es todo un alegato por la objetividad en un dominio demasiado afectado por los amiguismos, dilucidando que solo merece reconocimiento la obra que hace una aportación, basada en términos de originalidad respecto a lo precedente y con visos de devenir clásica. La tercera y última, “Morir es tan solo un ratito (Sobre la epigonalidad poética)” es la más chistosa y, como aquel Bestiario de la literatura moderna de Franz Blei (no por casualidad amigo de Franz Kafka) cataloga los especímenes que pacen en el campo literario, desde el poeta-editor al poeta-profesor de secundaria.

Este libro no dejará indiferente a nadie que lo aborde, pero su lectura ha sido especial, con una mezcla extraña de regocijo risueño y melancolía, para quienes supimos de su gestación hace ya muchos años, y que de alguna manera aparecemos ahí: César Nicolás como protagonista estrella, pues ese profesor, tan brillante como atrabiliario, fue el mayor modelo para Óscar de la Torre (después del propio autor, claro), pero también otros, y hasta un servidor, que le prestó a su amigo de entonces su ejemplar de La vida dañada de Aníbal Núñez y cuyos pasajes subrayados me ha divertido saber que lo intrigaron y suscitaron conjeturas durante su lectura.

Leyendo esta Crónica, por otra parte, para mí es imposible no recordar esas noches de Cáceres a principios del milenio, y a tantos jóvenes (el propio Julio, Roberto, Verdi, Pili, Fernan, Vicente, María) que mientras debatían en la Plaza Mayor o la Madrila (aquel Bar Rita, aquellos himnos de Rammstein o Rage Against the Machine) parecía que se iban a comer (que nos íbamos a comer) el mundo y al final se comieron (nos comimos) una… O, como dice más líricamente Óscar, “no estuvimos a la alturade nuestros sueños”. Pero, por otra parte, ¿quién lo está?

