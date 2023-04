Claro que no es magia

Una de las campañas públicas más sorprendentes en los últimos años ha sido ya la archifamosa «no es magia, son tus impuestos». No sólo por su intensiva presencia en medios (convenientemente regada por la misma alquimia de la que hace gala) sino por lo que supone la publicidad pública. Que al menos nos valga la redundancia. No es exclusivamente, eso, sino por lo que implica de lo que cree el gobierno que piensan sus contribuyentes.

Por supuesto que no es magia. Es altísimamente improbable que ni un solo votante (perdón, repito: contribuyente) piense que el estado por su acción genere un solo euro. Pero, oigan, todo pudiera ser, así que conviene ser claro. El estado puede distribuir, ordenar, y sí, en segunda instancia, ser avalista de financiación. Pero todo viene del sector privado. Que no son (sólo) los tan mencionados empresarios. Somos todos.

Alguien que mire su nómina más allá del ingreso en la banca electrónica lo puede comprobar de forma directa. Por lo que presumo que esa magia le parezca algo muy terrenal. Quien paga impuestos sin escapatoria es el que está sometido a una nómina. Estarán de acuerdo que es un grupo que nos concierna a una enorme mayoría.

Los principios que rigen nuestro ordenamiento tributario son claros. Básicamente, justicia e igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. Desde luego, términos tan genéricos permite n muchas líneas grises. Que algunos gobiernos (hasta aquí esto no tiene perfil ideológico, para aquellos que lo ven en todo) han usado para saltar a la comba. Unos límites difusos, interpretados siempre a favor del estado. Que, por lo visto, somos todos.

Tengo mis dudas que esos principios se están cumpliendo actualmente. Volvamos al ejemplo de las nóminas. Hasta la última reforma gubernamental, las cotizaciones sociales no podían catalogarse como un impuesto. Digamos que el pacto social era que se retenía parte de los ingresos como forma de asegurar un rendimiento posterior, en la jubilación. Partiendo de la base de que esos ingresos futuros -que es lo que son- son cuando menos dudosos, pero que debemos considerar asegurados para esta hipótesis, lo que el estado percibe ahora mismo no lo hace en ese concepto.

Muchos trabajadores no acaban de entender cómo funciona la distribución de su nómina. Un trabajador con una nómina de 30.000 brutos euros anuales, que no debiera ser la media (pero eso es otro tema), en realidad percibe unos veinte mil. Depende de cada comunidad, pero siendo generosos no alcanza el 70% del pago de la empresa. En el mejor de los casos. Esos treinta mil le van a costar al empleador y el trabajador (deja de percibir) unos quince mil euros. Un tercio que va a parar ¿dónde? Al estado. Con la nueva reforma ese coste se incremente en un 30% al empresario, sin que vaya directamente al trabajador. Que, a diferencia de lo que parece pensar este gobierno, no siempre son Inditex, Iberdrola o Ferrovial (sic). Puede ser el bar o la tienda que está debajo de su casa. No, que no es magia está más que claro. Lo que antes era un «adelanto», siendo optimistas, se han convertido en impuesto a la contratación.

Ahora vendrán, faltarían más, los que dicen que sin los impuestos no habría educación o sanidad. Pero creo que sobre eso hay poco debate en España. Si el destino de los impuestos fuera ese no habría debate en este país. Pero no es así. Lo que se impone es la discrecionalidad política.

La base está en que la gran parte de estos impuestos es «invisible» para el contribuyente. Asumimos que el consumo o la nómina tiene un pago que afrontan otros, pero en realidad lo asumimos nosotros. Algo que se hace más duro en ciclos inflacionarios como el actual. Esta mentalidad es aprovechada políticamente, hasta el punto de presumir de récords de recaudación.

Es dinero extraído de la actividad privada. Y es una redistribución correcta siempre que sirva para, precisamente, servir a los mismos que pagan. Lo cierto es que la proliferación de estructuras y empleados públicos son parte del circuito de gasto. Nada hace pensar que este círculo vicioso vaya a revertirse, con lo que habrá que seguir tirando de la «caja». Es decir, de nosotros. Será magia.

*Abogado, experto en finanzas