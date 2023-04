Es cierto que, hasta que no se recuentan todos los votos, en política todo es posible. Pero la derecha extremeña parte en principio con una dificultad de base para tener posibilidades reales de conquistar el gobierno en Extremadura. Esta complicación tiene que ver con la división de su electorado potencial y la disgregación de voto que puede producirse al acudir a las urnas con una oferta electoral tan variada en un mismo espectro político. Se da la circunstancia de que, además de la actual líder del Partido Popular, María Guardiola, sus adversarios de Ciudadanos y VOX, Fernando Baselga y Ángel-Pelayo Gordillo, también militaron, tuvieron cargos destacados en el ámbito local, provincial y regional y representaron las siglas contra las que ahora pugnan. En las últimas elecciones autonómicas, ocurrió algo similar pero con los candidatos de VOX y Extremadura Unida, que también habían sido figuras con un importante peso específico en la cúpula y las bases del PP. Y estos datos no vienen más que a poner de relevancia o ejemplificar lo ocurrido en los últimos años: que una parte relevante del electorado y los dirigentes del partido matriz, hegemónico, en el centro derecha se han diseminado y asentado bajo el paraguas de distintas siglas.

De modo que el censo extremeño que, ya de por sí, se decantaba históricamente por la izquierda, cuenta ahora con una derecha fragmentada que, a su vez, está aún más dividida en el ámbito municipal, donde hay bastantes más partidos localistas conformados por dirigentes del sector diestro del panorama político regional. Que pueda darse la situación de que las fuerzas del centro y la derecha sumen para poder gobernar no es algo descartable. Pero que no será nada sencillo que esto ocurra, también. Entre otras cosas porque a nadie se le escapa que, tras la presentación de listas electorales, buena parte de las que han sido fuerzas vivas del Partido Popular se han manifestado un tanto contrariadas o irritadas. Guardiola puede convertirse en la primera mujer presidenta de Extremadura o puede durar tan poco en el cargo como Pablo Casado. Fíjense lo caprichoso que puede llegar a ser el destino. Si gana o logra formar gobierno, todos se rendirán a sus pies. Si no ocurre esto, puede tener claro que los agraviados se unirán para tratar defenestrarla. Durante el carnaval, la líder del PP extremeño paseó por Badajoz disfrazada de Daenerys Targaryen. Y todo el que haya seguido la serie de HBO sabe cómo acabó la madre de dragones. La realidad y la ficción se desarrollan en planos distintos, y no tiene por qué repetirse la historia. Pero si su destino fuese igual de trágico que el de la Khaleesi, está claro que al siempre prudente, leal y eficaz regidor de la capital del Jerte, al ‘Rey en El Norte’ del PP, a Fernando Pizarro, le tocaría repetir el peregrinaje a la capital de Feijóo para liderar su partido en loor de multitudes.

* Diplomado en Magisterio