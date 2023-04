Pavos y pavas reales

La confianza lo destruye todo, incluso las coaliciones que parecen invencibles; en ocasiones se hace inevitable la ruptura, la mudanza o la evolución política que, en la actualidad, no es más que deslizarse entre partidos. Se puede, dentro de un partido, laborar lentamente preparando una agrupación, alicatando el vientre del caballito de Troya; pero no se pueden imponer las ideas nuevas si no vienen respaldadas por una etiqueta conocida. Quizá ha llegado para el presidente Pedro Sánchez el momento de elegir o someterse… para él, que ama el brillo de los focos y para quien, irremediablemente, tiene ya poco o nada atractivo el menudeo y la refriega de sus criaturas.

Estos pequeños y arrapiezos discípulos van dando muestras cada día de haber tomado la política con el mismo criterio que él, como una religión en vez de tomársela como un arte. Recién comenzaron a penetrar en los bastidores del mundo político una vez salieron del 15 M y pronto olvidaron el coqueteo en los alrededores de Sol. Llegaron con una teoría romántica de la política y andan a zapatazo limpio como los viejos del lugar. Descendieron y palparon de inmediato las rocas que colapsan el camino de la gestión administrativa; comprobaron por dentro las deficiencias de esos muñecos de cartón donde antaño vieron a César o Alejandro. Ahora, como ellos, también ven oscurecerse su horizonte. Parece que nuestros representantes actúan como el viejo Talleyrand, quien cuando dudaba sobre lo que debía hacer, se metía en la cama. En unos días saldrán del cuarto en busca de cómodas mayorías para seguir tumbados y desde allí manejar nuevos muñecos. La política real se esfuma y Pedro Sánchez ve palpable que ya nadie le dice «querido Cid y capitán». Nada más arrogante que su áspero silencio. Como diría el muy honorable gentleman Disraeli: «hemos de prepararnos para la hora que se avecina». Son muchos los que estos días realizan detenidos análisis de la atmósfera política que nos envuelve; son expertos en el lanzamiento de observaciones y diagnósticos, en cávalas y noches electorales, pero la hora última nadie la sabe con certeza de relojero inglés. Lo que sí percibimos es que cuando el ser amado ha dejado de agradar, es inútil recurrir a los sentimientos. Dile a Yolanda que tengo su reloj, que lo vigilo y le doy cuerda todos los días. Encantadora mujer. «Querido amor mío» parece decir ella todo el rato. Besiños. Dicen las lenguas opíparas, lujuriantes, que ella le dice a él: no soy más que una simple caña cimbreante; pero apóyate en mí, donde siempre encontrarás fidelidad y afecto. Con cariño más besiños. Pedro, tras la careta de dandi oculta su hostilidad desprovisto de matices; se pasea por los salones del mundo teorizando otras alturas, tiene miras muy elevadas alejadas de tanta protesta y de tantas necesidades. Ya no tiene Pedro adjuntos que le recuerden algo esencial y es que el espíritu necesita, a intervalos frecuentes, ponerse en contacto con la tierra. La paz, la belleza vegetal calman las ideas alborotadas de ambos: la casita, el riachuelo, la alameda, las hojas formando ojivas sobre una alfombra de musgo, los bosques de pino, los paseos a pie. Besiños. Los tilos y los alerces, los árboles rojizos. Un roble acá un olmo allá. El señor y la dama… todo ternura, hasta que él, de repente, alertado por un incómodo pensamiento, se inclina pomposo ante la melosa blonda y le encaja: my dear lady ¿para qué quieres una terraza si no tienes también pavos reales? Frases de ironía tan amarga son muy de él. ¿Ambicioso? Claro. ¿Cínico? Sin duda. Ella en cambio da besos, besiños sin parar, es la untuosa moderación, su tono como un reposo, un eco de musas y maruxiñas que atenúan el rechinar de sus dientes. Pavas, Pedro, son pavas. De vez en cuando mira el reloj. Deliciosa Mary-Ann buscando sus pavas reales. Las urnas estarán agitadas como el mar. * Periodista