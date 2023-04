El rostro y la respiración

Cuántas veces he imaginado cómo serían las caras: los ojos, los labios... de quienes habitaban nuestras tierras! ¡Cómo luciría el Tesoro de la Aliseda! ¡Cómo…!

No es la primera vez que os escribo sobre Tarteso, no es la primera vez que siento la fascinación y el orgullo por la investigación que nos dice quiénes fuimos y, por tanto, quiénes seremos, no es la primera vez que os relato con devoción desde aquí, desde estas líneas que desde Extremadura se abre la Historia de la nunca localizada Tarsis de la que hablaba el profeta Ezequiel «por la abundancia de toda riqueza; con plata, hierro, estaño y plomo».

"La Extremadura de hoy es la portada del miércoles 19 de abril de 2023 de El Periódico Extremadura

Hoy sabemos que Tarteso tiene rostro y ha resurgido del yacimiento de Casas del Turuñuelo, en Guareña. Sebastián Celestino, director de la excavación, afirmaba que «se creía que era una cultura anicónica que representaba la divinidad con motivos animales o vegetales».

Ahora hay unos ojos de mujer hipnóticos que nos dicen la evolución y el desarrollo de diferentes técnicas, nos dicen que todo era superior a lo imaginado, su progreso. En la noticia de J.A. Aunión, se decía de este yacimiento que «a unas fabulosas riquezas materiales (oros y bronces, marfiles...) y elementos constructivos a la altura de los más avanzados de la época en todo el Mediterráneo, se suma ahora el hallazgo de cinco insólitas esculturas».

A la altura de los más avanzados... esta semana conocíamos que un trasplante de pulmón único en el mundo se gestó en Extremadura, así lo contaba Sira Rumbo. El director científico del Centro de Cirugía Mínima Invasión Jesús Usón en Cáceres le contó: «Anteriormente, habían estado en contacto con un grupo del hospital Cedars-Sinai de los Ángeles (EEUU)». En cambio, decidieron los cirujanos avanzar, ir más lejos, plantear una técnica nueva. Se trasladaron a Cáceres, investigaron y probaron con el robot Da Vinci.

El primer trasplante de pulmón completamente robótico realizado en el Hospital VallD’Hebron, la intervención pionera en un paciente de 65 años que sufría una enfermedad respiratoria.

Al año por el Centro de Cirugía Mínima Invasión Jesús Usón pasan 6.000 profesionales de todo el mundo.

La Extremadura de hoy es la que abre el mundo del pasado para descubrir de dónde venimos y conocer cuán fuertes son nuestras raíces y desarrollo.

Son los ojos de ella.

La Extremadura de hoy es la que es pionera en los avances científicos gracias a la investigación y sus profesionales.

Es nuestra respiración.

Es la Extremadura que se abre al mundo y lidera.