Estamos inmersos en un ciclo de sequía que está ocasionando graves perjuicios para la actividad económica e incluso para el abastecimiento de agua a los ciudadanos en ciertas comarcas de la región. Por un lado, existe una gravísima situación para muchos agricultores y ganaderos. Las pérdidas son numerosas a estas alturas porque los cereales son irrecuperables, la cosecha de los cultivos permanentes está ya comprometida y el regadío está pendiente del agua disponible. Además, los ganaderos, ante la falta de pasto en el campo, están suplementando con pienso la alimentación del ganado desde hace meses, con el consiguiente coste económico debido al elevado precio de los piensos.

Esa es la realidad de nuestro sector agrario y, ante ella, la Junta de Extremadura se pone de perfil y pasa la pelota al Ministerio de Agricultura, que hace exactamente lo mismo con Bruselas. Es lo de siempre, no se puede esperar mucho más, porque aunque el Ministerio de Agricultura ha convocado esta semana la Mesa de la Sequía, en ella se ha limitado a hacer un diagnóstico de la situación para constatar que hay sequía – ¡por si no lo habíamos notado!- y no ha puesto encima de la mesa ninguna medida que mitigue sus nocivos efectos.

A pesar de que nuestros pantanos están en estos momentos al 50,7% de su capacidad máxima, muy por debajo de la media de los últimos diez años, el gobierno de Sánchez no está tomando medidas para construir nuevas infraestructuras. Al contrario, se está dedicando a derribar presas, como va a hacer con la de Valdecaballeros, a pesar de que abastece a la población de varios pueblos. De hecho, somos el país de Europa que más barreras fluviales ha derribado a pesar de la escasez de lluvia; en concreto en 2021 se derribaron 108 construcciones entre presas, represas y azudes.

El panorama es desolador y ante esto, es necesario establecer medidas urgentes para que los agricultores y ganaderos puedan afrontar las consecuencias de la falta de lluvia de esta campaña. Y eso es responsabilidad del ministerio y de la Junta de Extremadura que tienen que dejar de pasarse la pelota y actuar con agilidad.

Pero también es necesario mirar a largo plazo para evitar que estos ciclos de sequía puedan causar tanto daño. Eso pasa por aumentar nuestra capacidad de captación de agua y por mejorar la eficiencia de los regadíos. Cada gota de agua cuenta y para ello es necesaria una fuerte inversión a medio y largo plazo, pero en lugar de utilizar los fondos Next Generation para este objetivo, solo se destinan 563 millones de euros.

Mientras tanto, otros países como Marruecos, con producciones agrarias que compiten con España, están llevando a cabo un plan para el agua y el campo con miles de millones de euros. ¿Cuándo se darán cuenta Sánchez y Vara del grave problema del agua y actuarán?