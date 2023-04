Pocas cosas son tan reveladoras como la exagerada reacción a una ofensa que, en principio, no debería ser tal. Me explico. Siempre he tenido la sospecha de que cuando alguien se siente aludido por un apelativo o un ataque, que no tiene fundamento aparentemente, es porque en realidad, sí que lo tiene. Es en el sonrojo o en la sonora indignación cuando nos damos cuenta de que algo de verdad debe haber. Y dan ganas de decir aquello de ¡No ni ná!

La semana pasada Radio Televisión Española exigía a Twitter una rectificación, después de que la red social decidiera clasificar al ente público como «medio financiado por el Gobierno». Mediante piezas en los informativos y diversos comunicados han reiterado que estas etiquetas son «erróneas y contrarias a su esencia» y han subrayado la «independencia editorial como una de sus señas de identidad». Está claro que no les ha gustado la clara insinuación de que «quien paga, manda» y durante días nos han querido vender su enojo como prueba de su inocencia y su conducta intachable. No son los únicos. En el mismo saco han caído también la cadenas públicas de Canadá (CBC), Reino Unido (BBC) o Italia (RAI), entre otras. Y nadie parece estar muy contento de formar parte de este 'selecto' grupo. Lo cierto es que es difícil entender tanto revuelo. La plataforma del señor Elon Musk no ha descubierto ni mucho menos la pólvora al señalar con el dedo algo que los profesionales de la casa, al menos en el caso español, llevan denunciando desde hace décadas. En una de las últimas ocasiones, en 2018, la campaña en redes tenía un nombre que no dejaba nada a la imaginación: #AsíSeManipula. En aquella ocasión fueron las trabajadoras de la cadena las que apuntaban «prácticas habituales en la redacción que socavan la calidad e independencia informativa con el dinero de todos». Y las enumeraban con ejemplos. «Cuando en la actualidad internacional se dan los sucesos y no grandes maniobras». «Cuando cuentas una noticia en poco tiempo y está perdida en mitad del Telediario». «Cuando en una polémica no das las dos posiciones». «Cuando te piden que hagas un vídeo resumen de una campaña electoral por orden cronológico para no empezar por el escándalo que afecta al partido que gobierna». Pero ha habido otras muchas ocasiones en las que parte de la plantilla de la televisión pública patria ha denunciado prácticas contrarias a una buena praxis periodística. A nadie se le puede olvidar el lamentable paso de Alfredo Urdaci como jefe de los servicios informativos durante el Gobierno de Aznar y la cobertura que dio, por poner un ejemplo, de la huelga general de la época. Lo recuerdo vívidamente porque por entonces trabajaba de becaria en un gabinete de comunicación que, precisamente, minutaba informativos y hacía informes de los tiempos, las declaraciones y el orden de aparición de los partidos políticos en las diferentes cadenas para el Partido Popular, entonces en el Ejecutivo. El intervencionismo y el uso de la información y los tiempos con fines propagandísticos no son en absoluto parte del pasado. La diferencia con el presente es que se disfrazan de otros nombres, pero no dejan de ser el mismo perro con diferente collar. Y sin duda contarían con el beneplácito y el aplauso del mismísimo Joshep Goebbels. La principal ventaja con la que contamos ahora, sin embargo, es la multitud de fuentes disponibles. Mientras que antes, tanto las televisiones públicas, como los medios que dirigía el ministro de propaganda de Hitler, disfrutaban de una cosa impensable hoy, la exclusividad. Las audiencias de por entonces no tenían el privilegio de poder contrastar la información, pero en la actualidad se pueden recurrir a un abanico importante de opciones para hacerlo. Públicas y privadas, parciales o supuestamente objetivas, anónimas y/o con nombres y apellidos, locales, nacionales e internacionales. De manera que los que siguen creyendo en eso de la independencia y la veracidad de la RTVE son cada vez menos, porque ahí están la realidad y todos esos otros medios disponibles para comprobar que no siempre es el caso. Lo de Twitter ha dolido porque vivimos en una sociedad en la que impera lo de 'vivir de cara a la galería' y que les llamen en público, y a través de una plataforma de calado internacional, 'la voz de su amo', es una patada por toda la boca. Lo preocupante es que el hecho de que sea indicativo de una cuestionable salud democrática parezca ser secundario. *Periodista