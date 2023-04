Sánchez y sus ausencias

Eafael Cadenas, poeta venezolano de 93 años, recibió ayer el Premio Cervantes de manos de los Reyes. El poeta pronunció palabras hermosas al recogerlo, por ejemplo, «Estoy lleno de España», palabras modestas: «Es un honor que me sobrepasa» y palabras definitivas: «Es importante defender la democracia de todo lo que la acecha». También verdades sabias como «El actual caos político guarda relación con la decadencia del lenguaje. Podríamos conseguir alguna mejora si empezáramos por lo verbal», algo que sin duda desconocía la ministra Alegría cuando señaló en su día que total a la ley del Sí es sí solo se le habían hecho correcciones semánticas, como si eso no fuera todo. Y por último, reservó condenas justas para una ideología que hoy goza de gran poder en España como es «el nacionalismo, que, según Einstein es el sarampión de la humanidad».

Al inicio de su discurso, el galardonado se dirigió al rey de España y a continuación al presidente del Gobierno, que no estaba allí. Su apretada agenda se lo impidió, pues, según la sonriente portavoz gubernamental, ese día tenía otras cuestiones, lo mismo que para ausentarse de la votación que rectificaba la ley de Montero, o sea su ley, aquella que iban a imitar en toda Europa -¿recuerdan?- la dulce Rodríguez esgrimió la intensidad de la agenda presidencial. Es un hecho que el presidente va donde quiere, sobre todo donde le reporte rédito electoral - ¿Doñana?- aunque algunos malpensados sugieren que no le gusta en su presunción que el Rey le haga sombra o que tiene miedo de que le piten, pues hasta en sus mítines lo hacen. No seré yo quien crea semejantes disparates, ni tampoco que a Sánchez no le va la cultura, pues es la segunda vez que se ausenta del Cervantes. Sus motivos tendrá, aunque como presidente se hubiera dignificado al asistir y hubiera enviado un muy positivo mensaje de apoyo e impulso a las letras españolas.

Para concluir, considero penoso como poco que quienes le llamaron indecente, se justifiquen ahora con la milonga de que Rajoy también faltó a dos Cervantes. Lo último ya.

* Profesora