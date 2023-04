Vidas ejemplares (XXXI): Jorge Fernández Díaz

El personaje que nos ocupa hoy trasciende nuestras políticas «vidas ejemplares», y se inscribe en aquellas otras, de los santos, que, en formato cómic, estrenó en 1954 la mexicana editorial Novaro con la semblanza de San Felipe de Jesús. De hecho, Fernández Díaz podría considerarse el primer dirigente español contemporáneo que ha hecho simbiosis de religión y política, exponiendo esa mixtura ante la opinión pública.

El ex Ministro de Interior de Mariano Rajoy concedió en 2009 una entrevista al desaparecido Semanario Alba (Grupo Intereconomía), donde afirmó que antes de su «conversión» —en Las Vegas, donde Dios «salió manifiestamente a mi encuentro»—, «vivía como si [Dios] no existiera». Declaró que su «plan de vida» está «muy próximo a la espiritualidad del Opus Dei». Sería parte de su estricta vida privada, si no fuera porque lo hizo público y, sobre todo, porque en esa misma entrevista aseguraba que tenía la íntima convicción de que «Dios está muy presente en el Congreso» y que las Cortes son «el órgano legislativo del Estado y Dios, el gran legislador del Universo». También dijo que la política es «un magnífico campo para el apostolado, la santificación [...] el lugar donde Dios quiere que esté».

Seis años después, en otra entrevista (La Vanguardia, 10/12/2015) afirmó que creía en su ángel de la guarda, Marcelo: «Me ayuda en pequeñas cosas, como aparcar el coche. Y también en las grandes, siempre ayuda».

Dado que el ex ministro data su «conversión» en 1991, no parece que necesitara la ayuda divina para encauzar una carrera política que comenzó en 1978, como Delegado Provincial de Trabajo en Barcelona (UCD). Tras dos años como Gobernador Civil (Asturias, Barcelona), entró como concejal en el ayuntamiento barcelonés, luego como diputado autonómico catalán y llegó al Congreso de los Diputados justo antes de la época dorada del PP de Aznar (1989-1996). Con él fue secretario de Estado en tres ministerios. Alcanzó su mayor logro, ser ministro de Interior, con Mariano Rajoy (2011-2016). Casi cuarenta años viviendo de la política.

Siendo ministro (29/07/2015), Fernández Díaz se reunió en sus dependencias con Rodrigo Rato, meses después de que este fuera expulsado del Partido Popular (27/11/2014) por las «tarjetas black», e imputado por fraude fiscal. De hecho, cuatro años después ingresó en Soto del Real (revísese nuestras «Vidas ejemplares (VII)», de 23/03/2021). El ministerio tuvo que reconocer la existencia de la reunión, filtrada por la prensa, que fue enmarcada en el ámbito de cordialidad entre dos personas que «se conocen desde hace años».

Casi justo un año después (21/06/2016) se hicieron públicas grabaciones en las que Fernández Díaz conspiraba, en su despacho, con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso Laso, entre el 2 y el 16 de junio de 2014, para construir cualquier causa posible contra los líderes soberanistas catalanes, singularmente de ERC.

Poco más de otro año después (21/09/2017), el pleno del Congreso de los Diputados —todavía bajo mandato de Rajoy—, aprobó el dictamen de una comisión de investigación que evidenciaba que Fernández Díaz, junto a altos cargos del ministerio, había creado una estructura interna con fines políticos y partidistas: se obstaculizaban las investigaciones de corrupción del PP, se encargaban informes contra el PSOE (11-M, Caso Faisán), se ponía el foco en soberanistas catalanes (Xavier Trías) o se erigía toda una causa, el informe PISA (Pablo Iglesias, S.A.) contra el líder de Podemos.

Tres años después (07/09/2020) fue llamado a declarar como imputado por Fiscalía Anticorrupción por el Caso Kitchen, que daba cuenta de una estructura parapolicial creada para robar los «papeles de Bárcenas», que acabaron demostrando la financiación ilegal de PP. El pasado 24 de febrero, Fiscalía Anticorrupción pidió para Jorge Fernández Díaz quince años de prisión y treinta tres de inhabilitación por encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.

Quizá su ángel Marcelo le ha abandonado, habida cuenta de lo que, según la Biblia (Mateo, 23), dijo Jesucristo a los fieles sobre los falsos profetas del bien: «¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muerto y podredumbre!».

*Licenciado en Ciencias de la Información