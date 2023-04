Destino y turismo

Para una comunidad como la nuestra, el turismo debiera ser cuestión de estado. El desarrollo turístico tendría que funcionar como un armisticio perenne entre partidos. Todos entendemos el juego político y la necesidad de imponer agendas propias. Del mismo modo, es sencillo comprender que existan temas concretos que se sustraigan del debate político, aúnen voluntades, resistan a la tentación de la modificación legislativa y den lugar a estrategias a largo plazo. En definitiva, una estructura que no sufra por la alternancia en la gestión. Obtener resultados en entornos económicos regionales suele requerir tiempo, paciencia y una planificación hecha a prueba de cortoplacismo.

Tiene lógica que el turismo ocupe una posición central en la economía extremeña. Perpetuamente sostenida por los sectores público y primario (con enorme peso de la agricultura y la ganadería), necesita impulsar nuevos motores de crecimiento. Incluso si se comienza a trabajar en una transición industrial en Extremadura, hasta ahora tímida y carente de mercado propio, habría coherencia en seguir impulsando la producción eléctrica (en especial, renovables) y el turismo. Es una región que anda necesitada de sectores productivos con capacidad de generación de empleo estable.

Ambas, por diferente que sean, coinciden en dos aspectos fundamentales: requieren de un incremento en las vías de colaboración público-privada y de mejora de la red de transporte. Son, entonces, oportunidades.

Deteniéndonos en el turismo, quizás estamos acostumbrados a que, desde el sector público, se nos abrume con la «dictadura» de los grandes números. Cuantitativamente, el resumen siempre parece ser que el turismo en Extremadura «crece». No es tan sencillo. Esa afirmación requiere de un análisis algo más detallado.

Los números de 2023, sin ser malos, están lejos de permitir sacar pecho. El crecimiento interanual de pernoctaciones y visitantes es exponencial. Pero lo es porque la comparativa se hace con base a tres ejercicios, de 2020 a 2022, lastrados por la pandemia. Las dos variables registran niveles prácticamente idénticos a 2019; es decir, números prepandemia. Es igualmente significativo que la estancia media de los visitantes no llegue a los dos días (1,87 días, por debajo del récord logrado en 2006-2007, por encima de 2) y que el grado de ocupación y de número de establecimientos hoteleros no remonten. De hecho el número de plazas disponibles es aún un 15% inferior al año anterior al Covid-19. Un déficit significativo, que implica un matiz: incluidas las iniciativas de apartamentos turísticos, la oferta es escasa y con un perfil muy similar. No es casual que los indicadores de consumo muestren un comportamiento menos positivo en Extremadura que en el conjunto de España.

Extremadura vive además de los «picos» en la demanda turística, muy concentrados en el tiempo y vinculados a eventos puntuales. Cierto que no una circunstancia exclusiva de nuestra comunidad. La desestacionalización del turismo (especialmente, extranjero) se mantiene como asignatura pendiente en España. A ello hay que sumar una feroz competencia interna; el 93% del gasto vinculado al turismo foráneo se concentra en sólo seis destinos: Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. Un marginal 7% para el resto de regiones.

En ocasiones, la solución pretende armarse desde los grandes proyectos: monumentos y atracciones. Parecen, con sinceridad, ocurrencias. Tanto que la experiencia dicta que suelen convertirse en dosieres de prensa antes que en realidades tangibles.

Extremadura debe mover ficha. Hasta ahora, las tareas de promoción han sido acertadas y se han enfocado correctamente en los últimos años en dar una imagen de heterogeneidad de la oferta cultural, pero la oferta es altísima en un país acostumbrado a ser destino turístico de forma integral. Se necesita de una estrategia enfocada, centrada en las fortalezas ya existentes y generando eventos que deriven de ellas y permitan promoción exterior. Ya lo tenemos, pero debemos hacerlo «reconocible».

Y, claro, corregir el endémico problema, el permanente elefante en la habitación: el déficit de infraestructuras. Sería bueno ver que, salga lo que salga del cercano final de mayo, naciese un pacto regional estable para dar solución a un problema que funciona como ancla, no sólo económica, sino como un agravio social. La reclamación debe ser continua, sonora, independiente del signo del gobierno de turno y debe buscar objetivos que sean soluciones creíbles y con plazo cierto. No es un cuestión de destino, sino de origen.

