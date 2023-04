Durante estos días, coincidiendo con la de Cáceres, está teniendo lugar la Feria del Libro de Plasencia, que comenzó el miércoles y terminará mañana. Inaugurada con la presentación de Si esto fuera una novela, de Pilar Galán, se clausurará mañana domingo, a las 20 h., con la presentación del poemario Insecto ámbar, de Javier Pérez Walias (Plasencia, 1960), recién publicado por la editorial Vaso Roto, con la presencia del autor y de la presentadora, la escritora María José Muñoz.

En varias ocasiones he hablado ya de la obra de quien me parece uno de los poetas más relevantes del panorama no solo extremeño, sino de lengua española, y siempre he destacado cómo cada uno de sus libros suele tener una imagen-fuerza que vertebra todos sus poemas. Nada más lejos de quienes se limitan areunir en un libro los poemas que han ido escribiendo a lo largo de dos o cuatro años. Los libros de Pérez Walias son eso, libros articulados, con un profundo sentido de unidad y además siempre con un carácter definido y distinto al de los anteriores.

Es curioso que, en un autor tan arraigado en nuestra región como Pérez Walias, con su infancia y adolescencia en Plasencia, y desde entonces en Cáceres (conociendo también buena parte de la geografía extremeña como profesor de secundaria en esa etapa itinerante de interino, de Hornachos a Ceclavín), los viajes más allá de nuestras fronteras han sido muy fecundos para su creación. Así, el poemario Al Qarafa (2014) surgió de la visita a ese cementerio, el mayor de El Cairo, que desencadenó una extensa meditación sobre la muerte y la fragilidad humana. En el caso que nos ocupa, fue en un viaje por Lituania y otros países bálticos cuando el autor se topó con la imagen que germinaría en estos poemas: en el Museo del Ámbar, en Vilna, pudo contemplar, a veces con lupas, esos insectos atrapados, la mayoría desde hace más de 40 millones de años, en la resina fosilizada.

Hay un vértigo asociado a esas edades incomprensibles para una especie como la nuestra, para la cual ya un siglo es una edad casi inalcanzable. Recuerdo la impresión que me causó, hace muchos años, la visión de un trilobites gigante, de una antigüedad de 155 millones de años, y que reflejé en el poema “fósil”, uno de los más antiguos de mi primer libro, Latidos y desplantes. En el libro de Pérez Walias, esa impresión se despliega en un abanico mucho más rico de reflexiones y sentimientos. Al contrario que otros fósiles, el insecto apresado en la gota de resina parece como si estuviera vivo y pudiera ser liberado de su cápsula intemporal. Y por eso se convierte en una magnífica metáfora de los seres queridos que se fueron, pero que nuestra memoria conserva.

El libro está formado por nueve largos poemas, agrupados en cinco partes. En la tercera, “Algunos efectos personales”, reconocemos el mundo familiar de W (2017), con la madre que hace ganchillo, durante horas y horas, y cuya constancia el poeta quisiera asimilar como el ámbar asimila el cuerpo del insecto que se vuelve su corazón: “Me mira ahora, está atrapada en sí, en mí. Quemada por la luz de los años. Ella hace ganchillo sin descanso en su sillón”.

Ese anhelo imposible de eternizar el instante, ese amar que contradice lo efímero, se refleja también en poemas como “Ciclo de las tres piedras”, que desde el arranque (“Cada vez que abro los ojos muere un cordero en mi memoria”) convierte una escena familiar en algo legendario por la magia del lenguaje. Por otra parte, y en consonancia con la importancia dela naturaleza en la poesía de Pérez Walias, hay toda una reflexión ecológica sobre los seres vivos más humildes, los insectos, sino los cuales, por molestos que puedan ser, no podría sostenerse esa pirámide en cuya cúspide el ser humano a veces se cree que está solo.

*Escritor