La ausencia de Leoncia

Hace ahora un par de años, el programa de arte y cultura contemporánea ‘Cáceres Abierto’ nos sorprendía a todos cuando nos presentaba a la estatua de Hernán Cortés, que preside la larga avenida cacereña que lleva su nombre, con unos enormes globos de color naranja, como aturullando y entorpeciendo el paso de su caballo.

Tampoco se libró de ellos el gran militar Nezahualcóyotl, soberano chichimeca de la ciudad-estado de Texcoco, en el antiguo México, que aporta su enorme presencia a la Avenida de la Hispanidad de Cáceres. También apareció él, aquella mañana, rodeado de grandes boyas de un color naranja chillón que dieron, entonces, mucho que hablar en la ciudad.

Aquella idea y creación del madrileño Ammparito, como toda manifestación artística, tuvo muchos detractores y muchos que se posicionaban a favor. Incluso muchos de sus detractores cambiaban de parecer cuando les explicaban que el hecho de colocar aquellas señales visuales tan aparatosas sobre los monumentos era para reivindicar su presencia ante nosotros. Y es que, a pesar de su gran tamaño, los transeúntes acabamos acostumbrándonos tanto a ellos, a su inmovilidad y quietud, que atravesamos las calles y avenidas como si ellos no estuvieran.

Y actuamos como si no estuvieran porque ellos no se mueven, no nos saludan, no nos hablan ni nos llaman la atención. Pasamos delante de ellos sin pensar no sólo en lo que significan o han significado para nosotros. Ignoramos la razón de su presencia e incluso su misma presencia física, cada día a nuestro lado.

Hace unos días, la figura en bronce que preside la plaza de San Juan de nuestra ciudad, la que representa a Leoncia Gómez, la última voceadora de periódicos, sufrió daños en los empeines de sus pies, al parecer producidos, de manera accidental, por un vehículo y ha tenido que ser retirada para su reparación. La estatua, obra de Eulogio Blasco, profesor de escultura de la Escuela de Bellas Artes, fue colocada en la plaza en agosto de 1999. Y, aunque desde entonces, ella forma parte de la vida de los cacereños porque es el objetivo principal de los selfies que se hacen junto a ella los turistas que nos visitan, y porque es primera foto de las parejas de novios que se casan en la iglesia de San Juan, cierto es que la mayor parte de los que transcurren por la plaza cada día, acaban por acostumbrarse demasiado a su presencia. Y acaban por acostumbrarse tanto hasta el punto de olvidarse que está allí.

Y es, efectivamente, cuando vemos que el sitio que ocupa está vacío cuando la echamos de menos. Si está en su habitual sitio, pasamos delante y apenas si percibimos su presencia. Y basta que no esté para que todos nos percatemos, al instante, de que falta. Vivimos con tanta prisa, con tanto agobio, que nos movemos por nuestras ciudades como verdaderos autómatas y no sólo dejamos de prestar atención a los monumentos inmóviles e inertes, sino que acabamos por no ver tampoco a los que se mueven a nuestro lado y van tan aprisa y rápido como nosotros.

Leoncia, la última voceadora de periódicos, nos da hoy, con su ausencia, una gran lección a todos. Es preciso que seamos conscientes de lo importante que es la presencia de los demás, y no debiera ser su ausencia la que nos ponga en alerta. No tenemos que sentir a Leoncia porque no esté, sino verla y disfrutarla cada día porque está ahí, y sigue ahí cada día, a las puertas de la iglesia de San Juan, dispuesta a que, en cualquier momento, nos mueva con su voz y su eterna sonrisa, para entregarnos uno de los periódicos que porta en su brazo.

*Ex director del IES Ágora de Cáceres