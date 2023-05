Reivindicación del 1 de mayo

Pasó el puente de mayo y el mundo continuó. Parecía que todo se iba a acabar. Había en el ambiente una sensación de que no habría un después, pero ya estamos a día 2 de mayo. Los precios, en medio de una inflación de aúpa, se han desorbitado, los hoteles han puesto el cartel de todo completo, los desplazamientos han alcanzado cifras inimaginables. Y siempre me hago la misma pregunta ¿hay economía familiar que resista todo esto? Y como en la canción de Sabina me pregunto: «¿De dónde sale todo este parné?».

Tras la pandemia que nos tuvo en casa secuestrados por un virus todos tenemos hambre de salir, de descubrir mundo, de hacer turismo. No recuerdo tanto tráfico aéreo en el Prat, Barajas o Málaga como este largo ‘finde’. En todos los trabajos la conversación los días previos era el destino de cada españolito, no solo en la península sino a lugares mucho más exóticos. ¡Cómo habrá sido la cosa que hasta Bruce Springsteen ha tocado en Barcelona, trayéndose consigo a Obama, Steven Spielberg y toda la pesca! Se ha agotado casi todo. Pobre de mí que miré los billetes de tren a Madrid con antelación y estaban todos los trenes completos, aunque quizá la picaresca de los bonos haya tenido que ver. Sí, porque muchos reservan y después no se presentan, así somos de insolidarios con los demás.

No hay nada que me fastidie más que una cola. Y en este 1 de mayo, las ha habido para todo: para entrar en museos, ver monumentos, para comer a precios de infarto. Me pregunto si el Día de los Trabajadores no era reivindicativo hace tiempo. Ahora solo es una excusa para viajar. Me gustaría saber dónde están los sindicatos o porqué guardan silencio ante tantos atropellos a los trabajadores y situaciones labores injustas… Espero que a partir de hoy, pasado el puente, vuelvan a su siempre necesaria lucha.