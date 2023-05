El sanchismo, un motivo

No se entiende la consigna electoral del Partido Popular: “Derogar el sanchismo”. ¿A qué ese reconocimiento, esa legitimación? En lugar de encarar a Pedro Sánchez por su gestión, el Partido Popular lo encara por ser Pedro Sánchez. ¿Una campaña ad hominem? Todas las campañas electorales son siempre contra alguien,sí,pero por lo que representa, no por lo que es. Descalificar a Sánchez, incluso por su personalismo, es descalificar al Partido Socialista. Y puede que Sánchez se represente solo a sí mismo, incluso como presidente del Gobierno, pero sabe cuándo hay que servirse del partido, porque en elecciones es eso lo que se vota, un partido, unas siglas. Y un nombre, desde luego: ahora Sánchez como antes Rajoy como antes Zapatero como antes Aznar como antes González. El que esos nombres deriven luego en felipismo, aznarismo o sanchismo, por citar los tres más conocidos, es verdad que no depende tanto del partido como del líder. Pero es siempre gracias al partido.

¿No habrá, entonces, argumentos, ideas, propuestas, nada encaminado a obtener el voto para el Partido Popular? ¿Y acaso el Partido Popular ignora que los García-Page o los Lambán (extiéndase a los socialistas ajenos a Sánchez, a los enajenados de Ferraz por sí mismos o a la fuerza) repudian el sanchismo?Por supuesto que no. Y precisamente por eso ha elegido el sanchismo como objetivo, renunciado a hacer campaña a rebufo de Sánchez, que tomó la iniciativa electoral (Doñana, la vivienda). ¿No habrá, entonces, argumentos, ideas, propuestas, nada encaminado a obtener el voto para el Partido Popular? ¿Toda la campaña popular va a consistir únicamente en intentar la derogación del sanchismo, aun a riesgo de…? Demasiado fácil: a Sánchez le servirá para decir que la derecha ataca a Pedro Sánchez (así, refiriéndose a sí mismo en tercera persona) porque no puedeatacar su gestión.De ahí que quepa preguntarse cómo va a derogar el Partido Popular lo que agranda con solo mencionarlo: cuanto más proclame la necesidad de acabar con el sanchismo, más lo fortalecerá. Para desgracia del Partido Socialista, claro. Sánchez se hizo con la secretaría general de su partido en contra de Ferraz y se hizo con la presidencia del Gobierno gracias a una moción de censura. Tiene motivos (sin querer decir que sean justificados, ojo) para subordinar a sus propios intereses el interés de aquel partido y aun del socialismo. Personalismo, se llama esa actitud. Y con ella ha demostrado no solo que puede prescindir del partido para gobernar sino que puedeservirse de él para seguir siendo secretario general. Lo deciden los votantes. Y a ellos se dirige con las siglas del PSOE detrás y en nombre de “un gobierno progresista” cuando llega el momento, como ahora. Y con eso basta y sobra. ¿Derogar el sanchismo? Tal vez el Partido Socialista lo celebraría. Pero si en España gobierna hoy el socialismo es gracias al sanchismo, y el partido debería estarle agradecido. Tan agradecido al menos como lo está el Partido Popular, que ha encontrado un motivo para la campaña. * Funcionario