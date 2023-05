Vivienda, penúltima tomadura de pelo del Gobierno

Cómo puede entenderse que los partidos del Gobierno - singularmente el PSOE- hayan elegido la vivienda como tema central de la precampaña de las municipales y autonómicas, cuando, tal como está planteado, solo les puede perjudicar?

Tres hipótesis. Una, basada en el saber popular: «a perro flaco, todo son pulgas». Dos, la indigencia intelectual de quien toma las decisiones. Tres, la mala situación del Gobierno proviene de factores intrínsecos e inamovibles, que afectan a toda decisión que toma, o, como ya apuntó Heráclito: «el destino lo marca tu carácter».

Lo primero que evidencia el Gobierno poniendo el foco en el tema es que no ha hecho absolutamente nada desde que en junio de 2018 Sánchez entrara en Moncloa. Por fácil deducción lógica, todo lo que el Gobierno hace y dice ahora que piensa hacer en tema de vivienda, lo hace y dice ahora como estricto reclamo electoral.

La segunda razón desopilante es que el Gobierno de España pretende legislar aquello para lo que carece de competencias. Hasta tal punto que algunos de los aspectos cruciales de la nueva ley solo podrán ser efectivos cuando lo aprueben las CC.AA. (si lo aprueban). Esto, a su vez, pone de manifiesto dos cuestiones: primera, que el PSOE -junto al PP y con la habitual ayuda de los partidos nacionalistas y, desde 2020, de UP- ha vaciado de contenido al Estado central, dejando que las regiones regulen sobre cuestiones esenciales que afectan a la igualdad entre todos los españoles; segunda, que la ley -refrito de lo que Ábalos ya propuso hace dos años-, independientemente de su contenido, es papel mojado desde su nacimiento.

La propaganda sobre vivienda es la penúltima carta bajo la manga del ilusionista Sánchez para enfilar la recta final del 28-M

La tercera cuestión es, si cabe, más grave e importante que las dos anteriores. Si uno lee el texto del «Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda» (121/000089), aprobado en el Congreso el pasado jueves 27, observa con estupor que no incluye ninguna de las tres medidas necesarias para alterar el statu quo y contribuir a solucionar, aunque sea poco a poco, el gravísimo problema del acceso a la vivienda en nuestro país: primero, desde un punto de vista estrictamente jurídico, desarrollar los límites al derecho de propiedad que establece la Constitución en sus artículos 33.2, 47 y 128.1; segundo, desde una definición cualitativa, prohibiendo tajantemente el uso de vivienda para fines turísticos; y, tercero, cuantitativamente, obligando por ley a los poderes públicos a construir un mínimo anual de vivienda pública suficiente para alterar los precios de mercado. Nada, absolutamente nada de este proyecto de ley, incide en los tres elementos -imprescindibles para el cambio- que acabo de describir.

La cuarta cuestión es de mera hipocresía política, que subraya todo lo dicho hasta aquí. Pondré el ejemplo de la Administración extremeña, del mismo partido que el Gobierno y que, lejos de limitar el uso de vivienda a fines turísticos, lleva años fomentando que los centros de las grandes ciudades se conviertan en parques temáticos para los visitantes, llenándolas de apartamentos para turismo al tiempo que se vacían de identidad. Lo cual, entre otros muchos males, disminuye el mercado convencional de vivienda y encarece los precios para los extremeños.

Podría seguir, pero se me acaba el espacio. Baste con poner la guinda al pastel: las prometidas viviendas de Sánchez -todos hemos perdido ya la cuenta de cuántos cientos de miles lleva ofertadas- que son puro pensamiento mágico. Mirando solo en la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), deducimos que, si eliminamos las que están inhabitables, las que no están construidas, las que se encuentran en zonas donde no hay demanda inmobiliaria y las que necesitan profundas reformas, la cifra real disponible hoy se acerca a cero.

La propaganda sobre vivienda es la penúltima carta bajo la manga del ilusionista Sánchez para enfilar la recta final del 28-M. Es de suponer que la última la guardará para los quince días de campaña propiamente dichos. Por desgracia para él, los factores que han erosionado al Gobierno son inamovibles. Por este orden: el propio Sánchez, la unión temporal de intereses que supone la coalición implícita con los nacionalistas y la ausencia de políticas de izquierdas reales que contribuyan de verdad a mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

* Licenciado en Ciencias de la Información