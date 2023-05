Abuso de estado

Hay un viejo adagio jurídico que reza que las cosas son lo que son, no necesariamente lo que su nombre indica. Es, en esencia, cierto: las cosas son realmente lo que son. Pero habrá que reconocer que, en muchas ocasiones, hasta que no nos las cuentan, no parece así. La explicación hace, en nuestro entendimiento, que algo «nazca».

Porque el lenguaje no es inocuo. Una palabra, o una expresión, contiene una doble vertiente: el primero, el de su propio significado, lo que pretendemos describir con el término; el segundo, aún más relevante, su connotación. Es decir, cuando decimos algo «aspiramos» a su descripción, pero también a una nueva creación, a dotar de un contexto. Que no forzosamente debe ceñirse al original, sino que varíe -con el tiempo- las imágenes o conceptos que asociamos a esa palabra o expresión. Claro, contar y explicar pueden parecer hermanados, pero ni de lejos son lo mismo. Este matiz ha sido un recoveco profusamente explotado por la política, que suele preferir narrar escenarios antes que proveer explicaciones. No es cuestión de levantar una queja, ya que parecen ser reglas del juego de común aceptadas (o, cuando menos, toleradas). La economía es un campo fértil para explotar esta veta. Supongo que es consecuencia de que, reconozcámoslo, es una disciplina que no suele levantar simpatías en el respetable. Meros rudimentos económicos y financieros escapan al conocimiento general (una buena pregunta es por qué ocurre esto. Daría para largo debate). Si la economía es terreno abonado, los períodos electorales – con las promesas a flor de voto- componen las perfectas semillas. Durante las últimas semanas hemos visto desgranar propuestas económicas variopintas, desde todo el arco ideológico de voto, que afectan a las arcas públicas. La «herencia-regalo» al cumplir la mayoría de edad de Díaz o las ayudas a la vivienda dibujada por Feijoó. Puede parecer curioso que proviniendo de, en apariencia, tan distinta fuente compartan rasgos. Hay un denominador común: la noción del estado como último recurso. La mayoría de estas propuestas (promesas) suponen un incremento del gasto público. Parten de una concepción del estado del bienestar que se ha ido afianzando en nuestro país en las últimas décadas. El estado parece representar un papel de asegurador a todo riesgo que cubra hasta más allá de los límites de la responsabilidad individual o un prestamista de último recurso con una bolsa inagotable. Ninguna de las dos debiera ser cierta. Esta interpretación del papel de lo público, como decía, no es propiedad exclusiva de un partido o «bloque». Es una visión transversal que asume con naturalidad que hay un pacto social que justifica esta posición del estado. En realidad, es una perspectiva socialdemócrata que se opone a un enfoque liberal. Desde ese punto de vista, común en muchos discursos, es sencillo crear falsas antagonismos, en las que una solución parece única y contraria a la otra. Si no quieres que el estado sea proveedor ubicuo de soluciones, entonces eres un adalid del «salvaje» mercado. Muy reduccionista. Una continua presión sobre el gasto público desemboca a su vez en la exigencia de una mayor presión fiscal Los liberales no son opositores del estado de bienestar. Es contrario al sentido negar que bajo este sistema se han logrado altos estándares de calidad, que se deben preservar. Pero sí de la formación de incentivos que parten de un uso instrumental de los recursos públicos. En España, hasta se han creado líneas de negocio a través del BOE, lo que no deja de ser una perversión del sistema. El estado debe defender las condiciones de vida desde la posición de gestor de los recursos ajenos, no una omnipresencia que hemos asumido y que cada vez es más costosa. Una continua presión sobre el gasto público desemboca a su vez en la exigencia de una mayor presión fiscal. En instrucciones administrativas que derivan en prácticas en las que el ciudadano queda expuesto a la maquinaria del estado ya la introducción de distorsiones en mercados privados. El rol del estado está en crear condiciones de desarrollo, en promover la competitividad y la equidad en las condiciones de acceso a los mercados, y en vigilar el cumplimiento de la legalidad. Sin embargo, nadie cuestiona este estatus quo, en el cual los presupuestos públicos se convierten herramientas políticas. Pero las cosas son lo que son: criticar esta visión no te convierten en enemigo del estado, más bien al contrario. Evitar que se abuse de él. *Abogado, experto en finanzas