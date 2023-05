Gallinero televisivo

Es sencillo. María Guardiola quiere foco mediático y Guillermo Fernández Vara no está dispuesto a dárselo (vaya a ser que le pase como con Monago, que le dio cancha y le comió demasiado terreno). La líder del PP arrastra, en comparación, un nivel bajo de conocimiento en Extremadura y el presidente de la Junta no va a contribuir a que aumente lo más mínimo. Lleva meses Guardiola pidiendo un cara a cara con Vara y este sin inmutarse. Al final, se ha acordado un debate electoral en la televisión pública el 17 de mayo, pero no de dos contrincantes como pretendía el PP, ni tampoco con cuatro como llegó a solicitar Ciudadanos. Serán 10 los aspirantes presentes, o lo que es lo mismo, todas las formaciones que llevan lista tanto en Cáceres como en Badajoz.

Canal Extremadura repite la fórmula de 2019 cuando fueron siete las fuerzas políticas que llenaron el plató. Además, existe el precedente de 2015 cuando, con Monago a los mandos y asesorado por Iván Redondo, se planteó un debate con hasta 12 candidatos. Un gallinero. Y lo que quiere Guardiola es un ‘tú a tú’ con quien preside la Junta. Busca que el votante visualice una alternativa al Gobierno, y para ello tiene que subir al ring. Sin embargo, la estrategia de Vara y el PSOE es justo la contraria: diluir su imagen en un mar de candidatos. Para quien está en el poder y le sonríen las encuestas un debate solo le supone perder, porque gobernar desgasta; para quien se halla en la oposición y va por detrás en los pronósticos sí es una oportunidad. O al menos podría serlo sino coincidiera con el partido de fútbol de Champions que juega el Real Madrid justo ese día a la misma hora. Porque ya saben, al pueblo pan y circo. Y hay espectáculos que gustan más que otros.