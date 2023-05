Elecciones e imagen pública

En estos momentos en los que las redes sociales y, por lo tanto, la exposición pública es mayor que nunca y, sobre todo, mayor que hace cuatro años, la imagen que se da a los ciudadanos es tan importante como el mensaje.

En las últimas semanas, he tenido que lidiar con quejas de personas que habían salido en imágenes con uno u otro político y estaban descontentas por el hecho de que pudieran relacionarles con una formación política determinada. También he visto a políticos preocupados por el lugar que podían ocupar en una fotografía, al lado o alejado de uno u otro político.

Ahora más que nunca, lo que piensen los ciudadanos, o mejor dicho, los votantes, es crucial y cualquier mala imagen puede dar al traste con el deseo de entrar en el gobierno del ayuntamiento de turno o la asamblea o con el deseo de mantenerse en el cargo.

A todos les importa su imagen, a los que llevan mucho tiempo en los cargos y no quieren que dejen de votarles y a los partidos emergentes, que la necesitan para atraer a la ciudadanía y convencer. Una foto del lado malo o con un mal gesto puede llevar a muchas críticas. Ya sabemos que los haters pueden causar estragos y nadie quiere eso.

Mi consejo a la hora de analizar a qué partido votar, cuando no se es fiel militante y se tiene claro desde el principio o la lealtad a unas siglas está por encima de todo, es que no hagan caso a nada de lo que escuchen o vean en campaña y, si me apuran, en precampaña, que empieza ya después de las Navidades.

Fíjense en lo que uno u otro partido ha hecho en los últimos cuatro años, en lo que ha cumplido de su programa electoral y en lo que ha incumplido, porque el 99% de lo que vean ahora será maquillaje, una buena imagen diseñada para ganar cuantos más votos mejor.

En cuanto a los partidos nuevos, sin representación en las instituciones, léanse sus programas. En estos casos, estamos más a ciegas porque no sabemos si en el caso de que llegaran al gobierno, lo cumplirían o no, pero al menos el programa es una declaración de intenciones y plasma una filosofía en la que podemos estar de acuerdo o no.

Cierto es que, sobre todo en los ayuntamientos, la mayoría de los partidos coinciden en muchos puntos de sus programas, así que hay que hilar fino y fijarse en lo que les diferencia. En suma, todo es imagen así que, no se fíen.