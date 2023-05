Repetir no es un drama

Se acerca el fin de curso académico y con este vienen los resultados. Estos, en algunos casos, no son los deseados, pero con alguna recuperación y trabajo de última hora se pueden superar. Pero en otros casos esto no es suficiente para superar los mínimos requeridos y poder continuar, con cierta garantía de éxito, en el sistema educativo.

O sea, los alumnos no han alcanzado las competencias básicas, como se denominan ahora, y sin estas les va a ser muy difícil poder aprender las siguientes. En estos casos se recomienda una repetición de curso, algo que en algunas familias parece un drama, pero no lo es. De hecho, el que escribe repitió un curso y aquí está, redactando este artículo antes de ir al instituto a impartir clases para intentar evitar que sus alumnos repitan.

El caso es que la repetición de curso es un recurso que se utiliza con un único objetivo, y no es otro que hacer que la alumna o alumno puedan adquirir esas competencias necesarias para poder seguir su camino educativo con éxito. Normalmente, cuando a un alumno se le aconseja repetir es porque el equipo docente cree que es lo mejor para él. Se han de valorar muchas cosas antes de tomar esta decisión. Aspectos de socialización e integración en la clase. En función del curso en el que se haga, puede ser más o menos recomendable debido a que la diferencia de edad es más notable. Por otro lado, se ha de tener presente la madurez del alumno. Una repetición de curso puede servir para, además de ayudar con los resultados académicos, ayudar al chico o chica a que se integre más. A veces se ve que un alumno tiene actitudes más infantiles que el resto y la repetición va a hacer que le sea más fácil interactuar con el resto de compañeros.

Por supuesto, un factor de peso son los resultados. Como es de lógica, no se puede aprender a multiplicar bien si antes no se sabe sumar. También está la familia, factor importante en esto de la educación. Y la verdad es que las chicas y chicos van mejor cuando colegio o instituto y familia van a una. Porque no se ha de olvidar que todas las decisiones que se toman, con respecto a los alumnos, son en su beneficio. O sea, si se recomienda que un alumno repita es porque se cree que es lo mejor para él. Y las familias son conscientes de lo que se esfuerzan o no sus hijos de cara a obtener unos resultados u otros.

Ritmos de aprendizaje

En otra situación están aquellos alumnos que por dificultades o trastornos de aprendizaje les cuesta más aprender y no lo pueden hacer al mismo ritmo o de la misma manera que los demás. En estas situaciones la repetición no es la solución, ya que si hay dificultades de aprendizaje, hay que trabajarlas de otro modo. En los colegios e institutos se atiende a la diversidad y se adapta el currículum para este tipo de alumnado. Lo que sí se ha de transmitir, a las hijas y a los hijos, es que han de esforzarse al máximo y el objetivo de profesores y padres ha de ser preparar a los hijos para la vida, no preparar la vida para los hijos.