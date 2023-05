Hay gente que con un «yo soy así» cree que puede justificar todos sus defectos personales y los desmanes en que incurre a lo largo de su vida. Las personas que se escudan en el «soy así» tienen la convicción de que esas palabras protegen, como si fueran un escudo infranqueable, frente a posibles reproches y exigencias de los demás.

Esperan, así, que esa combinación de vocablos les ofrezca una suerte de patente de corso, que les dé derecho a situarse en un plano más elevado que los demás y a imponer su forma de ser a lo que podría esperarse de una persona que sabe que, formando parte de cualquier núcleo o grupo social, no siempre puede ser como le dé la gana de ser. Porque ellos, según su lógica perversa, por ser como son, no pueden actuar de un modo distinto al que lo hacen. Eso es lo que tratan de transmitir.

Y, entonces, como no pueden proceder de modo diferente, por una razón que se escapa a su elección, por lo que dibujan como algo inmutable, siempre tienen una excusa para que nadie pueda señalarles cuando son, precisamente, como no se debe ser. De cualquier modo que se mire, el «yo soy así» es una excusa un tanto infantiloide. Pero quienes la utilizan son los adultos y no los niños. A algunos les vale para algo en sus relaciones familiares y sociales. Porque, de tanto machacar con el «yo soy así», los demás acaban dejándolos ser -o haciendo como que los dejan ser- por aburrimiento o desesperación. Pero hay otros campos, como el laboral, sobre todo en el ámbito privado, en que el «yo soy así» vale para poco o nada, como no podía ser de otro modo.

Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con tener personalidad. Porque una persona puede tener una personalidad sólida y saber que no puede imponer siempre su voluntad, que tiene que amoldarse a una serie de normas y que ha de proceder de un modo socialmente aceptable. Los del «soy así» son, también, un tanto comodones. Porque con las palabritas mágicas huyen del esfuerzo que, indudablemente, requiere la persecución del cambio. Y no es que uno defienda que la asunción de defectos es algo malo. Al contrario. Pero esa asunción de defectos no puede ir vinculada a una reivindicación del propio defecto. Debe ser el primer paso para pulir lo que sobra y alisar el perfil para ofrecer una tez más limpia ante los demás. Y entiéndaseme que no hablo tanto de lo estético como de lo comportamental, aunque tanto el aspecto como la conducta son modificables.

Todos podemos tener una predisposición genética que condiciona determinados parámetros de nuestro ser. Pero la negación de la posibilidad de cambio, que es lo que transmiten los del «yo soy así», condena al ser humano a una rigidez extrema, que no permitiría más que la reproducción idéntica de los mismos pasajes de una historia antiquísima donde nadie tendría oportunidad de ser algo distinto a lo que fueron sus antepasados.