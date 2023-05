Ha sido esta vez Ricardo Cabezas, el candidato del PSOE a la alcaldía de Badajoz, quien ha pronunciado las palabras mágicas. «Si no soy alcalde ahora, serán mis últimas elecciones», manifestó en la entrevista con este periódico. Vino a decir que si en esta ocasión no logra el título de primer edil (ya ganó en 2019 pero no logró formar gobierno), no aguantará eternamente en la oposición.

Es habitual que, sobre todo en campaña, los candidatos lancen eso de ‘esta es la última, lo prometo’. Otra cosa es lo que después hagan. Ya saben que en política del dicho al hecho hay un abismo. Además, es más fácil marcharse cuando se pierde que cuando se vence; en el segundo caso ya se ha saboreado el poder, se ha tomado asiento en mullidos sillones y cuesta soltar el mando. Si no, que se lo digan a su jefe, el candidato socialista a la presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara. En 2019, antes de las elecciones que le dieron la mayoría absoluta, afirmó literalmente: «Si gobierno, será mi última legislatura». Y qué cosas, ha ocurrido todo lo contrario. Casi que la primera ley que aprobó cuando tomó posesión como presidente fue eliminar la limitación de mandatos. El tope estaba en ocho años seguidos, de manera que de haber continuado en vigor esa normativa, Vara no sería aspirante este 28M. Y sí lo es. La realidad es que tenía escaños de sobra para dar luz verde a este cambio sin necesidad de la oposición, de la que no obtuvo apoyo para la causa. Pero aquí dio igual que no hubiera consenso. Lo importante era evitar el revuelo interno, la tensión y alguna que otra puñalada (siempre las hay) dentro del partido para buscar sucesor o sucesora. ¿Y ahora? Efectivamente Vara lo ha vuelto a pronunciar: que sí o sí, esta es la última. De nuevo, ¿será verdad?