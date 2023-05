Los ‘héroes’ de Calderón

Aunque hay palabras que no se recogen en el Diccionario de la Real Academia de la lengua española, hay una que, efectivamente, no se puede encontrar en el diccionario pero que la he utilizado tanto y me gusta tanto como suena, que me cuesta creer que no forme parte de las 93.000 palabras que contiene la lista del vocabulario del idioma castellano.

Todo esto lo digo porque ahora me viene de perlas usarla, aunque sin catalogar, ya que en el último artículo que escribí sobre la estatua de Leoncia, la última vocera de periódicos de la Plaza de San Juan, cometí un error ya que me «tracamundeé» al nombrar al autor de dicha obra. Y mi «tracamundeo» fue morrocotudo porque confundí, al «tracamundearme» el nombre de su verdadero autor con el nombre del escultor que da nombre a la Escuela de Bellas Artes «Eulogio Blasco», y de la que el propio autor forma parte de su profesorado como profesor de escultura. Con que pido, pues, disculpas desde aquí al autor de la escultura de nuestra querida Leoncia, porque no tenía yo ningún derecho a romper el vínculo sagrado entre ella y su verdadero escultor, José Antonio Calderón Silos. Natural de Villanueva de la Serena, Badajoz, y nacido en el año 1963, José Antonio Calderón, profesor de escultura de la Escuela de Bellas Artes «Eulogio Blasco» cuenta, entre sus creaciones, con varios bajorrelieves y estatuas en el palacio del Mayoralgo de Cáceres, «El vendedor de la ONCE», «La cabra de Malpartida» y la estatua de Leoncia, en la que empleó sólo dos fotografías como referencia para realizar la escultura, y sólo con ellas supo captar perfectamente la esencia del alma de la última voceadora de periódicos. Hay, sin embargo, una obra muy reciente de Calderón, que también perdurará en el tiempo. Se trata de la obra «Héroes», que fue inaugurada el 15 de junio de 2022 y está ubicada ante la sede del edificio que ocupa el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Badajoz. Es una escultura de unos 130 centímetros de altura que representa a una sanitaria ataviada con un equipo de protección individual (EPI). Será siempre, esta escultura, un recuerdo de la terrible pandemia tan inesperada que sufrió la humanidad, conocida como la Covid19 y que arrancó la vida a casi diez millones de personas en todo el mundo, y a más de ciento veinte mil en España. «Héroes», de Calderón, es el recuerdo y el enorme agradecimiento de la sociedad a los médicos y a todo el personal sanitario que nos demostraron quiénes y cómo tienen que ser los héroes de nuestro tiempo. Profesionales íntegros y abnegados que nos dieron un ejemplo de lucha por los demás hasta llegar a la misma extenuación, entregando incluso su propia vida para salvar la del prójimo. La mirada en la cara de la doctora, de Calderón, aparece llena de ternura y humanidad. Cubierta con la perceptiva mascarilla, son sus ojos los que nos hablan a todos del tremendo trabajo que llevaron a cabo todos los profesionales de los hospitales, el cariño que repartieron a raudales mientras desempeñaban, con ahínco, su labor, el cansancio natural y humano, fruto de la extenuación por la falta de descanso, y la esperanza de vida que entregaron al mundo cuando la sociedad entera estaba totalmente desesperada. La extrema dureza, quietud e inmovilismo de la estatua en bronce se hacen tan flexibles en manos del escultor José Antonio Calderón, que da la sensación que casi se puede palpar el suave látex de los guantes que la doctora se dispone a retirar de sus manos, así como la doblez de los pliegues perfectos del traje EPI, que protege todo su cuerpo. Magistral obra que nos dice a todos que hoy, los «Héroes» de Calderón, son ya nuestros propios héroes. *Ex director del IES Ágora de Cáceres