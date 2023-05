El lenguaje celeste

Sentada en la sombra espero a que pase este instante con sus pájaros dentro; lamento no tener las palabras precisas para Beatriz y sus fatales quemaduras. Sentada en la sombra respiro las flores de mi frente; observo a un jardinero dar de beber a los árboles y de repente se convierte en una especie de dios-agua, un Stendhal romántico, en el que no hallo mucha belleza sino mucha verdad. Porque al dar de beber a los árboles ha creado la única lluvia posible en estos mares de sequía y marchitamiento.

En un mundo donde todos mienten y fingen, los brazos de agua color cobre de un jardinero elevan por fin las maltratadas alas de una minla colicastaña desplazada desde Bután.

Huele el parque a petricor. Una fluyente corriente homérica emerge de la tierra. Todo es alma, demasiada alma poética y utópica. Sentada en la sombra veo el agua brotar y dirigirse al aire; me roza y salpica el libro de Alda Merini que llevo en las manos. Huele a temblor y a peces de ciudad. ¡Qué libertad la de Alda en su locura máxima! Leerla es acceder a la crónica de una golondrina que emigra, o también al diálogo con un muerto desde el sótano de la juventud.

La luz de mayo quema los muebles, penetra en casa como una invitada maleducada que toma posesión del mejor de los asientos y los licores escondidos desde Navidad. Las cortinas no dan abasto con los chorros de claridad que mojan de verano hasta los huesos del sofá.

Llama Paloma y me dice que escriba sobre la nueva forma que tenemos de envejecer a base de sociabilizar en los parques, en los centros culturales o en los cursos de Memoria y Teología. ¡Ah, los padres! Puede que algunos salgan a correr para que la muerte no les pille en casa, pero la mayoría… la mayoría está dolorida, desmemoriada, magullada por los años y sus consecuencias.

No sé… me pone triste el asunto. Hablemos mejor de Beatriz y su libro Oleus. Todo libro es un delirio, pero éste más. Me pregunto qué deja en la mente un libro terminado. Desazón, amargura, vacío; piensas en los pasos recorridos, en las noches negras y productivas. Beatriz dice que Oleus salvó su vida en un momento en que los relojes de su casa se pararon. Sí, los libros son una bonita amistad. Los libros no nos dejan solos, mueven los hilos del deseo, son insectos, países y adagios; aunque como decía Manganelli, toda la literatura no es más que mentira.

A veces, sobre los libros que escribimos, como sucede en el de Beatriz, descansan todos nuestros miedos, todo lo horrible que vemos o vivimos, la angustia que nos pellizca. Pero la magia de la escritura hace que bajo esas turbaciones afloren audacias, nuevos corajes y el atrevimiento de la fantasía. Sí, porque los infiernos que transitan los autores, dan lugar a sueños y determinaciones.

La niebla produce libros y los libros producen la niebla.

Es imposible no amar los libros, creer en la lectura como única sutura para corazones rotos. Es más, le digo a Beatriz, los libros nos conectan con el alma de quien los escribe y de los seres que allí habitan. Por mucho que nadie lo sepa, cuando un escritor se levanta de madrugada, se sirve una taza de café, escucha el silencio y contempla la dimensión de su soledad, allí hay un ingeniero de laberintos tal y como fue Dédalo. Denle una oportunidad porque se ha tomado la molestia de crear una totalidad, un vacío, una nueva realidad. Y sepan que con tal desorden se curan unas cuantas neurosis.

Hamlet usaba fantasmas para poner rostro a su dolor. Beatriz inventa Oleus para dar nombre a su inquietud, al vértigo existencial.

El lenguaje celeste de los libros aplaca los demonios internos cuando ya son imparables. Por eso decide escribir, porque no tiene otra opción.

