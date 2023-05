Una entrevista de Miguel González y Lucía Abellán a António Guterres, secretario general de la ONU, recogía, antes de recibir el Premio Europeo Carlos V al que consideraba tener una connotación especial, su recuerdo del primer momento de su visita a Yuste y lo hacía así: «Cuando gané las primeras elecciones [portuguesas, en 1995] fui con mi esposa a Yuste y me quedé impresionado al ver que alguien que había sido emperador del mundo se quedó los últimos años de su vida, después de abdicar, en un monasterio muy sencillo, lo que es una lección para muchos políticos de hoy».

Utilizó el adjetivo sencillo para un ejercicio de grandeza como lo es dar una lección o la grandeza que representa la obtención de dicho premio o el mérito previo para optar a él. Es cierto que aunque solemos decir que las cosas más sencillas son las más importantes o incluso le dotamos la capacidad de brindar la preciada felicidad tendemos a olvidar que aunque este adjetivo se defina como «que no ofrece dificultad» precisamente la sencillez es tan valiosa por su dificultad.

Sería sencillo comprender que alguien como Donald Trump que miente, que es condenado por abuso sexual y difamación a la periodista E. J. Carroll no es adecuado para dirigir la Casa Blanca, en cambio, algunos indican que encabeza las encuestas.

Solemos pensar que todo se ve más sencillo desde lejos, pero si aproximamos la mirada, aquí nos resulta la política sencilla que entraña la acción directa sobre la solución de los problemas como aprobar un paquete de medidas para los agricultores con ayudas directas a la sequía por parte del gobierno de España o la sencilla honestidad de Guillermo Fernández Vara al afirmar que la presa de Valdecaballeros «no se va a tirar bajo ningún concepto».

La mentira y el bulo son algo barato pero la elaboración y la permeabilidad no tanto, al menos para quien sufre directamente sus consecuencias, el ministro Escrivá en el Congreso de los Diputados contestaba al Partido Popular de la siguiente manera: «si solo fueran bulos serían, ustedes, un político desesperado, tramposo, pero el problema es que los bulos tienen consecuencias negativas para los ciudadanos cuando se los creen algunos de ellos»; a esto añadió un ejemplo: «cuando empezamos a darles ayudas a los autónomos durante la crisis, algunos autónomos se creyeron lo que decían (el Partido Popular), que no se las íbamos a dar, y se dieron de baja y no pudieron obtener la ayuda. Eso es generar problemas para los ciudadanos con los bulos».

¿Pero qué les importa los autónomos, los trabajadores, la gente, cuando durante esa misma crisis del covid nunca en la Asamblea de Extremadura votaron a favor de ningún decreto que incluía ayudas...?

La sencillez de la gestión limpia y honrada es siempre la mejor de las lecciones, hoy y siempre. Extremadura lo representa y siempre requerirá el mayor de los esfuerzos.