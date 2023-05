¿De 'rositas' por el falso médico?

Nuestra salud está en ocasiones en manos de los médicos. Es una de las profesiones más valiosas puesto que de un buen o mal médico puede depender incluso nuestra vida o, cuanto menos, que una enfermedad se alargue o no indebidamente.

Ya hemos podido comprobar, quizás más que nunca, la importancia de la Sanidad. La pandemia del covid nos lo puso delante de la cara y, en esos momentos, dimos a los profesionales sanitarios el valor que en realidad tienen .

A un médico, en general y salvo excepciones que también las hay y a veces acaban en agresiones, le tenemos respeto y, a priori, damos por bueno lo que nos dice porque lo lógico es que, al ser el profesional, sepa más que sus pacientes.

En definitiva, le confiamos nuestra salud, por eso, la administración encargada de contratarles, de poner a miles de pacientes bajo su criterio médico, debe ser muy escrupulosa a la hora de comprobar sus referencias, su titulación, su colegiación, prácticas obligatorias precisamente para evitar que quienes no tengan la suficiente formación o no cumplan los requisitos exigidos no puedan estar al frente de una consulta o en cualquier otro servicio médico.

Sin embargo, los mecanismos de control para contratar una función tan importante en el área de salud de Plasencia fallaron estrepitosamente cuando el pasado 2 de mayo se contrató a un médico que después se ha constatado que ni tenía la titulación exigida ni estaba colegiado, de ahí que el SES le denunciara y la Guardia Civil le detuviera.

Más grave aún es que este todavía presunto falso médico en Extremadura tuviera condenas previas en Murcia y Huelva por los mismos delitos, que resultaron probados en aquellas provincias, los de falsedad documental e intrusismo profesional y se pasara por alto.

¿Quién dio el visto bueno a su contratación? Es cierto que el SES presentó la denuncia, pero ¿nadie va a asumir responsabilidades? Aquí no hay solo un culpable. Al presunto falso médico le juzgará un juez y le impondrá su pena, en caso de que resulte condenado, pero el SES debería actuar también con contundencia contra ese fallo de seguridad que ha puesto en entredicho la forma de contratar en el servicio sanitario público extremeño. Alguien se equivocó, metió la pata hasta el fondo en un asunto muy serio y debería tener consecuencias para que no vuelva a repetirse.