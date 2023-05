He asistido hace unos días a los Premios que todos los años concede la Asociación Avuelapluma. Se han desarrollado en un sitio tan excepcional para el disfrute de estos actos como son los jardines del Museo Pedrilla de la Diputación de Cáceres. Muy oportuno, a la vez que acertado, me ha parecido el eslogan que encabezaba el evento: ‘Pasión por la cultura’. Y no solamente porque precisamente en estas fechas, Cáceres se llena de miles de asistentes y participantes en actuaciones relacionadas con el fomento y, reitero, la pasión, por la Cultura, sino porque Extremadura entera la ha hecho una muestra eficaz de sus designios. Así, no solamente festivales multitudinarios como, por ejemplo, el Womad de este fin de semana, son la punta de lanza de un continuo devenir de eventos, sino que la música, el arte, la literatura, el teatro, el cine, pueblan, una y otra vez, el contenido de la agenda de los extremeños.

De esta manera las Ferias de los libros con las que nos hemos deleitado recientemente se completan con presentaciones cotidianas por parte de emprendedores, de autores, de asociaciones, que llenan casas de cultura, bibliotecas, sedes sociales… Los festivales de música, de todo tipo no dejan de crecer. De hecho se acaba de presentar uno nuevo para comienzos de junio. Recorremos, tanto la geografía regional como los meses del calendario, siempre con un activo en mente. El teatro nos hace portada en todos los medios de comunicación nacionales y en muchos internacionales, pongamos, a modo de ejemplo, el Festival de Teatro Clásico de Mérida, pero que no dejan de aumentar en calidad otros programados en distintos puntos de la Comunidad dotando de alegría y contagiando de amor a la escena a niños y mayores. No podíamos obviar hablar del arte, donde no solamente nos encontramos con algunos de los principales museos de España ( caso del Helga de Alvear en Cáceres o del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida), sino que también podemos gozar de exposiciones permanentes y temporales de altísima atracción en numerosos puntos. Por no citar las regulares muestras al aire libre que tanto encandilan al público. Finalmente el cine, un elemento que ha transformado en los últimos años el conocimiento del sector en nuestra tierra. Hemos sido galardonados con los trabajos de los creadores, directores, actores y actrices, productores… extremeños en los más altos certámenes, tanto nacionales como internacionales. Todo en su conjunto viene a significar el amor extremeño por la cultura. Si comenzamos la columna por el elogio al trabajo de asociaciones como Avuelapluma, la terminamos con la demostración palpable del interés de todos por el impulso y la trascendencia que nos da la pasión por la Cultura. . *Historiador y diputado en la Asamblea