Promesas de Sánchez

Oí el otro día en su telediario a Vicente Vallés que hasta que Covite denunció que 44 candidatos de Bildu son exetarras condenados, 7 de ellos por delitos de sangre, el presidente llevaba la voz cantante en la carrera electoral, opinión bastante discutible, entre otras cosas porque la campaña todavía no había empezado. Tal vez Vallés, despistado por el despiste de Feijóo, que se lió con Andalucía en Extremadura, y eso que, insisto, la campaña acaba de empezar, confundió la para algunos exagerada templanza del candidato popular en contraste con el dinamismo a veces agresivo de Ayuso, con inacción y la diarrea promisoria, que no prometedora, de Sánchez con iniciativa. Pero una no está de acuerdo en que prometer pisos en los mítines, antes de que se entere su propio consejo de Ministros, viajes en tren a los jóvenes por España en una España que en ciertos lugares – que nos lo digan a los extremeños- carece de tren digno, ayudas estructurales para la sequía andaluza, ahora justamente cuando gobiernan los populares, después de lustros de poder omnímodo socialista en esa comunidad, y todo lo que cada madrugada se le ocurra al resiliente líder, pueda calificarse de llevar la iniciativa. Sobre todo, porque lo más valioso que tiene un político es su palabra y nuestro presidente ha demostrado demasiadas veces que él no cumple la suya. Si llevar la iniciativa es prometer lo imposible, sobre todo cuando se ha incumplido lo que se podía cumplir con absoluta facilidad, es que no hablamos el mismo lenguaje o la palabra iniciativa ha cambiado su significado.

Sánchez prometió casas en La Palma a personas que todavía viven en contenedores o inauguró, utilizando la figura del Rey, el tren de alta velocidad en Extremadura, ese mismo tren que nunca cogerán los jóvenes a los que les ofrece viajecitos gratis porque nunca llegarían. Y ustedes saben, lo mismo que yo, cuántas veces prometió que nunca pactaría con Bildu - ¿se lo repito otra vez?-, No sé si la crueldad de sus socios le pasará factura. Solo sé que todo esto es una vergüenza. Para el que la tenga. *Profesora