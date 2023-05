Pestiño electoral

Días atrás leí el artículo de un periodista que nos aleccionaba a no quejarnos de la cobertura mediática que están recibiendo las próximas elecciones municipales y autonómicas. Según él, hay que encararlas con agrado, pues unas elecciones son siempre «apasionantes» (usó ese adjetivo), y entrañan cambios.

"A Pablo Iglesias y los suyos no les gusta la transición. No es de extrañar: entonces teníamos políticos serios, de izquierda y de derecha, con sus luces y sus sombras

No sé a qué pasión y a qué cambios se refiere. Los escépticos no vemos en ellas sino la repetición de viejos trucos de trileros que ya conocemos de sobra.

Además, ¿por qué pretende este columnista que mantengamos una actitud positiva y atenta hacia una casta política que copa los titulares día a día, y no precisamente para bien?

Si le damos un repaso a la prensa de hoy mismo, encontraremos noticias como la de la detención de una candidata de Vox en Parla que lideraba, ahí es nada, una red de tráfico de cocaína. Por no hablar de los siete candidatos de EH Bildu condenados por delitos de sangre (es decir, por asesinato) que han decidido no tomar posesión de sus cargos tras el 28-M para no complicarle más las cosas a su socio Pedro Sánchez, inexplicablemente presidente del Gobierno que, en vez de luchar contra los enemigos del país, se encama con ellos.

Querido columnista, en un país en el que la iluminada Ángela Rodríguez Pam consigue hacer carrera, no podemos ni debemos aceptar el calificativo de «apasionante» para definir el pan y el circo en que se ha convertido la política.

A Pablo Iglesias y los suyos no les gusta la transición. No es de extrañar: entonces teníamos políticos serios, de izquierda y de derecha, con sus luces y sus sombras, que hacían lo posible por llevarnos desde una dictadura a una democracia, mientras que ahora tiene uno la sensación de que a veces se busca justo lo contrario.

Las inminentes elecciones, cuya cobertura venimos sufriendo desde hace meses, son –lo diré ya– un pestiño, y a lo sumo veremos cambiar unos cromos por otros.